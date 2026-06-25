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Venezuela vive horas dramáticas: el doble terremoto dejó 236 muertos y más de 4.300 heridos

El Gobierno venezolano actualizó el balance de víctimas y confirmó 236 fallecidos y 4.300 heridos tras los terremotos de 7,2 y 7,5. Continúan las tareas de rescate, mientras crece la ayuda internacional.

La tragedia provocada por el doble terremoto que sacudió a Venezuela sigue agravándose. El Gobierno de ese país confirmó este jueves que la cifra de víctimas fatales ascendió a 235 personas, mientras que 4.300 heridos fueron atendidos en el sistema público de salud. Además, continúan las tareas de búsqueda en las zonas más afectadas ante el temor de que el número de fallecidos siga aumentando.

La actualización fue brindada por el ministro de Salud, Carlos Alvarado, quien informó que los hospitales recibieron cientos de personas heridas y que 235 víctimas llegaron sin signos vitales o fallecieron al ingresar a los centros asistenciales.

El desastre comenzó el miércoles, cuando dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 se registraron con apenas 40 segundos de diferencia. El epicentro se ubicó cerca de Montalbán, en el norte del país, y los movimientos fueron percibidos en gran parte del territorio venezolano.

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Uno de los sectores más golpeados fue La Guaira, donde numerosos edificios colapsaron y vecinos denunciaron que durante las primeras horas debieron remover escombros con sus propias manos por la escasa presencia de equipos de rescate y maquinaria pesada.

En Caracas también se registraron importantes daños materiales. Hubo evacuaciones preventivas, interrupciones en el servicio eléctrico y de telefonía, mientras miles de personas pasaron la noche al aire libre por temor a nuevas réplicas.

Pese a la magnitud del fenómeno, los Centros de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos descartaron cualquier riesgo para las costas del Caribe y levantaron la advertencia preventiva que había sido emitida tras los sismos.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, mantiene vigente el estado de emergencia y aseguró que los organismos públicos continúan desplegados para asistir a los damnificados y coordinar las tareas de rescate.

En paralelo, comenzó a llegar ayuda desde distintos países. Estados Unidos anunció el envío de buques de guerra, helicópteros y aeronaves para reforzar la logística de la misión humanitaria y colaborar con el traslado de rescatistas, insumos y equipos especializados.

Por su parte, Argentina también puso a disposición un importante operativo de asistencia. El Gobierno nacional ofreció brigadas de rescate USAR, médicos, enfermeros, especialistas en estructuras colapsadas, perros de búsqueda, drones, ambulancias, plantas potabilizadoras, carpas, equipamiento sanitario y aeronaves de la Fuerza Aérea y Aerolíneas Argentinas para colaborar con la emergencia.

Mientras tanto, voluntarios crearon una plataforma ciudadana para ayudar a localizar personas desaparecidas. El registro no oficial ya acumula más de 53.000 reportes, aunque sus organizadores aclararon que esas cifras no forman parte del balance oficial.

Las autoridades venezolanas advirtieron que el número de víctimas podría continuar en aumento a medida que avanzan las tareas de búsqueda entre los edificios derrumbados.

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