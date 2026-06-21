Japón goleó a Túnez y lo eliminó de la Copa del Mundo 2026

Japón goleó por 4-0 a Túnez, logró la primera victoria en el Mundial y quedó junto a Países Bajos en lo más alto del Grupo F después de las dos primeras fechas. El equipo asiático, que venía de igualar 2-2 con los neerlandeses, fue superior de principio a final y se impuso por los tantos de Daichi Kamada, Junya Ito y Ayase Ueda (2). Los africanos, que tuvieron el debut como entrenador de Hervé Renard, quedaron eliminados y en la presentación cayeron por 5-1 ante Suecia, quedaron eliminados de la competencia.