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Países Bajos venció a Túnez y se aseguró el primer puesto del grupo F

La "Naranja Mecánica" derrotó 3-1 a Túnez, cerró invicta la fase de grupos con 7 puntos y enfrentará a Marruecos en los 16avos de final del Mundial 2026.

Países Bajos hizo los deberes y confirmó su candidatura en el Mundial 2026. El seleccionado europeo derrotó 3-1 a Túnez en el Kansas City Stadium, terminó como líder del Grupo F con 7 puntos y avanzó a los 16avos de final, donde se cruzará con Marruecos.

El equipo neerlandés resolvió buena parte de la historia en apenas unos minutos. A los 3, un centro rasante de Denzel Dumfries terminó con un desafortunado desvío de Ellyes Skhiri contra su propio arco para abrir el marcador. Apenas cuatro minutos después llegó el segundo golpe: Virgil van Dijk bajó un tiro libre dentro del área y Brian Brobbey conectó de volea para establecer el 2-0.

Con la ventaja, el conjunto europeo manejó el trámite del encuentro, dominó la posesión y generó nuevas situaciones de peligro. Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders y Dumfries estuvieron cerca de ampliar la diferencia antes del descanso, mientras que Túnez apenas inquietó en acciones aisladas.

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En el complemento, el seleccionado africano reaccionó y encontró el descuento a los 53 minutos, cuando Hazem Mastouri ganó de cabeza tras un córner y puso el 2-1, renovando las ilusiones de su equipo.

Sin embargo, la respuesta neerlandesa fue inmediata. A los 61 minutos, otro tiro de esquina terminó con el cabezazo de Jan Paul Van Hecke, que sentenció el 3-1 definitivo y devolvió la tranquilidad a los dirigidos por Ronald Koeman.

El marcador pudo haber sido aún más amplio. Reijnders estrelló un remate en el travesaño luego de una mala salida del arquero Aymen Dahmen y Dumfries volvió a exigir al guardameta tunecino con un centro que casi se convirtió en gol.

Con esta victoria, Países Bajos finalizó la fase de grupos con 7 unidades, producto de dos triunfos y un empate, manteniendo el invicto y asegurándose el primer lugar de la zona. Del otro lado, Túnez se despidió del Mundial sin poder revertir un comienzo de torneo muy complicado y cerró su participación eliminado.

Ahora, la "Naranja Mecánica" buscará seguir avanzando cuando enfrente a Marruecos en los 16avos de final.

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