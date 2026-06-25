Países Bajos venció a Túnez y se aseguró el primer puesto del grupo F

En el complemento, el seleccionado africano reaccionó y encontró el descuento a los 53 minutos, cuando Hazem Mastouri ganó de cabeza tras un córner y puso el 2-1, renovando las ilusiones de su equipo.

RECUPERA LA VENTAJA DE DOS GOLES PAÍSES BAJOS



Otra pelota parada termina en un tanto del equipo de Koeman, ahora es de Van Hecke para el 3-1 ante Túnez.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/yBgWu1oqRw — DSPORTS (@DSports) June 26, 2026

Sin embargo, la respuesta neerlandesa fue inmediata. A los 61 minutos, otro tiro de esquina terminó con el cabezazo de Jan Paul Van Hecke, que sentenció el 3-1 definitivo y devolvió la tranquilidad a los dirigidos por Ronald Koeman.

¡TÚNEZ SE METE EN PARTIDO!



A los 53 minutos, Hazem Mastouri ganó de cabeza y pone el 2-1 en el marcador ante Países Bajos.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ilk9PRWg3M — DSPORTS (@DSports) June 26, 2026

El marcador pudo haber sido aún más amplio. Reijnders estrelló un remate en el travesaño luego de una mala salida del arquero Aymen Dahmen y Dumfries volvió a exigir al guardameta tunecino con un centro que casi se convirtió en gol.

Con esta victoria, Países Bajos finalizó la fase de grupos con 7 unidades, producto de dos triunfos y un empate, manteniendo el invicto y asegurándose el primer lugar de la zona. Del otro lado, Túnez se despidió del Mundial sin poder revertir un comienzo de torneo muy complicado y cerró su participación eliminado.

Ahora, la "Naranja Mecánica" buscará seguir avanzando cuando enfrente a Marruecos en los 16avos de final.