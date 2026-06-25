Países Bajos venció a Túnez y se aseguró el primer puesto del grupo F

En el complemento, el seleccionado africano reaccionó y encontró el descuento a los 53 minutos, cuando Hazem Mastouri ganó de cabeza tras un córner y puso el 2-1, renovando las ilusiones de su equipo.
Sin embargo, la respuesta neerlandesa fue inmediata. A los 61 minutos, otro tiro de esquina terminó con el cabezazo de Jan Paul Van Hecke, que sentenció el 3-1 definitivo y devolvió la tranquilidad a los dirigidos por Ronald Koeman.
El marcador pudo haber sido aún más amplio. Reijnders estrelló un remate en el travesaño luego de una mala salida del arquero Aymen Dahmen y Dumfries volvió a exigir al guardameta tunecino con un centro que casi se convirtió en gol.
Con esta victoria, Países Bajos finalizó la fase de grupos con 7 unidades, producto de dos triunfos y un empate, manteniendo el invicto y asegurándose el primer lugar de la zona. Del otro lado, Túnez se despidió del Mundial sin poder revertir un comienzo de torneo muy complicado y cerró su participación eliminado.
Ahora, la "Naranja Mecánica" buscará seguir avanzando cuando enfrente a Marruecos en los 16avos de final.