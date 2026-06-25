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Nueva condena para un jubilado: 4 años al Penal por distribuir material de abuso infantil

La Justicia condenó a un jubilado de Pocito a cuatro años de prisión por distribuir material de abuso sexual infantil a través de WhatsApp. La investigación estuvo a cargo de la UFI Delitos Informáticos y Estafas y se apoyó en pericias realizadas sobre dispositivos electrónicos secuestrados.

La Justicia sanjuanina condenó este jueves a Daniel Roberto Pino, un jubilado domiciliado en Villa Aberastain, Pocito, por el delito de distribución de material de abuso y explotación sexual infantil, agravado por la edad de algunas de las víctimas.

La sentencia fue dictada por el juez Diego Sanz, quien impuso una pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo en el marco de una investigación impulsada por la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

Durante el juicio, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que el acusado compartió archivos con contenido de abuso sexual infantil a través de grupos de WhatsApp. Según se acreditó en el debate, entre marzo de 2021 y febrero de 2025 distribuyó once videos, de los cuales cuatro contenían imágenes de menores de 13 años, circunstancia que agravó la calificación legal.

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La investigación fue desarrollada por el fiscal Eduardo Gallastegui, junto al ayudante fiscal Maximiliano Yanzón, quienes durante los alegatos habían solicitado una pena de seis años de prisión.

Uno de los elementos centrales de la causa fueron las pericias informáticas realizadas sobre dispositivos electrónicos secuestrados durante los allanamientos. Los análisis permitieron vincular los archivos distribuidos con una cuenta específica de mensajería y establecer su relación con el domicilio del condenado en Pocito.

Además de la pena impuesta, el tribunal ordenó el decomiso y destrucción de los dispositivos electrónicos utilizados en la maniobra investigada y dispuso las medidas correspondientes para el cumplimiento de la condena.

No obstante, y a pedido de la defensa, el magistrado autorizó que la detención se cumpla de manera domiciliaria por el plazo de seis meses, debido a problemas de salud acreditados por el condenado. La medida contará con controles periódicos de la Comisaría 7ª.

La sentencia todavía no se encuentra firme. La defensa adelantó que apelará tanto la medida cautelar como el fallo una vez que se conozcan los fundamentos completos, cuya publicación fue fijada para el próximo 31 de julio.

La causa se inició tras el hallazgo de al menos 11 archivos multimedia con contenido de abuso sexual infantil. A partir de allí, la fiscalía desarrolló una investigación tecnológica que permitió reconstruir la distribución del material y llevar el caso a juicio.

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