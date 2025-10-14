Japón amargó a Brasil, dieron vuelta un partidazo

Sin embargo, Japón salió con una actitud totalmente renovada al complemento para sorprender a Brasil, que en ningún momento consiguió respuestas.

Primero descontaron a través del delantero Takumi Minamino a los siete minutos de la segunda mitad, mientras que el mediocampista Keiko Nakuma llegó a la igualdad apenas pasada la hora de juego.

Finalmente, Ayase Ueda anotó el gol del triunfo a los 72 minutos, cuando anticipó el el área chica para estampar el 3-2 definitivo.

De esta manera, Brasil cerró su gira por Asia con un sabor agridulce, ya que en su primera presentación había goleado 5-0 a Corea del Sur.

En otro de los amistosos que se llevó a cabo este martes por la mañana, Corea del Sur le ganó 2-0 a Paraguay, con goles de Ji-Sung Eom y Oh Hyeon-Gyu.