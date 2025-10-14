Manuel Cúneo Camargo participa de la concentración nacional M19 en Buenos Aires

El plan de trabajo está a cargo de Nicolás Fernández Miranda de Los Pumitas. Sobre el objetivo, el entrenador manifestó: “La idea es seguir conociéndonos y generar lazos para el equipo. Será el primer encuentro de cara al 2026, tanto para el Rugby Championship y Mundial. Haremos hincapié en la parte física y preparación de los partidos”.

El grupo de trabajo está compuesto por 49 jugadores de todo el país. Es el caso de Alejo Abaroa (SIC, URBA), Martiniano Aime (Atlético de Rosario, Rosario), Jeremy Annand (Belgrano Athletic, URBA), Luciano Avaca (Tala RC, Cordobesa), Bautista Benavides (Sante Fe RC, Santafesina), Franco Benítez (Club Tilcara, Entrerriana), Facundo Bertero Nicolasi (Córdoba Athletic, Cordobesa), Nicolás Cambiasso (Buenos Aires, URBA), Tomás Canedo (Mendoza RC, Cuyo), Basilio Cañas (CAE, Entrerriana), Fabrizio Cebron (Regatas BV, URBA), Pedro Coll (Tigres RC, Salta), Alesio Croce Pietro (Cha Roga, Santafesina), Manuel Cúneo Camargo (San Juan RC, Sanjuanina), Tomás Dande (Huirapuca RC, Tucumán), Luca Dugo Vivanco (La Tablada, Cordobesa), Benjamín Farías Cerioni (Universitario RC, Tucumán), Ramón Fernández Miranda (Hindú, URBA), Bautista Fernández Pugliese (Jockey, Cordobesa), Ignacio Gaido Corral (Liceo RC, Cuyo), Gerónimo Gallo (CUBA, URBA), Santino García Mortola (Manuel Belgrano, URBA), Danilo Ghisolfi (SIC, URBA), Manuel Giannantonio (Tala RC, Cordobesa), Mateo Guc (Natación y Gimnasia, Tucumán), Francisco Lluch (Jockey, Rosario), Baltazar Monforte Ortiz (La Tablada, Cordobesa), Manuel Onorato (Universitario RC, Santafesina), Benjamín Ordiz (Los Caranchos, Rosario), Joaquín Pascual Viale (Alumni, URBA), Tobías Peralta (Hindú, URBA), Juan Pablo Pfister (Tucumán RC, Tucumán), Simón Pfister (Tucumán RC, Tucumán), Agustín Ponzio (CRAI, Santafecina), Juan Preumayr (Jockey, Rosario), Valentino Reggiardo (Deportiva Francesa, URBA), Tiziano Rocha (Alumni, URBA), Bautista Salinas Mallea (Los Tordos RC, Cuyo), Pascal Senillosa (Hindú, URBA), Samuel Severine (La Tablada, Cordobesa), Mateo Tanoni (Jockey, Rosario), Federico Torre (Córdoba Athletic, Cordobesa), Ignacio Vallejo -sanjuanino, formado en Universidad San Juan- (CUBA, URBA), Benjamín Vázquez Calcaterra (San Martín RC, Cordobesa) e Ignacio Zabella (Universitario RC, Rosario).