El "Pulpo" fue clave en la victoria de San Martín ante San Lorenzo

Con un gol que marcó la diferencia, el Verdinegro se impuso 1 a 0 frente al Ciclón en el inicio de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025. El equipo de Romagnoli sigue complicado con el descenso y no logra levantar cabeza.

Presionado por los malos resultados y con la necesidad de sumar para escapar del descenso, San Martín reaccionó cuando más lo necesitaba. En el Nuevo Gasómetro, el equipo sanjuanino venció 1 a 0 a San Lorenzo gracias a un cabezazo de Diego “Pulpo” González a los 33 minutos del segundo tiempo, en un partido cargado de tensión y alivio.

El triunfo cortó una larga racha negativa, significó la primera victoria fuera de casa en el año y además puso fin al invicto del Ciclón como local. En la pelea por la permanencia, fue un golpe importante. Así como Aldosivi había sorprendido en la fecha anterior ganando en Unión, ahora fue San Martín el que dio la nota.

Durante el primer tiempo, el Verdinegro apostó a mantener el orden defensivo y aprovechar las salidas rápidas con Maestro Puch y Tomás Fernández, intentando desacomodar al rival. Si bien no logró dominar el juego, consiguió controlar a un San Lorenzo sin demasiadas ideas. En el tramo final de la etapa, el local presionó y tuvo sus chances más claras: Borgogno tapó de manera brillante un cabezazo de Fabricio López y luego un remate de Cerutti, salvando su arco en momentos clave.

En el complemento, las emociones no tardaron en aparecer. A los 2 minutos hubo reclamos de penal sobre Reali, pero el VAR confirmó que no hubo infracción. Más tarde, un error del arquero Altamirano dejó a Maestro Puch frente al arco, aunque el delantero no logró definir. San Lorenzo respondió con más intensidad, obligando otra vez a Borgogno a lucirse con dos atajadas decisivas ante Herazo.

Hasta que, a los 33 minutos, llegó el desahogo: tras un tiro libre ejecutado por Jaurena, apareció González para anticipar en el área y marcar de cabeza el único gol del partido. El festejo fue tan sentido como necesario.

Con la ventaja, Romagnoli ajustó el esquema defensivo para resistir los últimos minutos y asegurar los tres puntos. San Martín aguantó los embates finales y celebró un triunfo que vale mucho más que una estadística: es un respiro en la lucha por mantenerse en Primera.

