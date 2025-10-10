El "Pulpo" fue clave en la victoria de San Martín ante San Lorenzo

En el complemento, las emociones no tardaron en aparecer. A los 2 minutos hubo reclamos de penal sobre Reali, pero el VAR confirmó que no hubo infracción. Más tarde, un error del arquero Altamirano dejó a Maestro Puch frente al arco, aunque el delantero no logró definir. San Lorenzo respondió con más intensidad, obligando otra vez a Borgogno a lucirse con dos atajadas decisivas ante Herazo.

Hasta que, a los 33 minutos, llegó el desahogo: tras un tiro libre ejecutado por Jaurena, apareció González para anticipar en el área y marcar de cabeza el único gol del partido. El festejo fue tan sentido como necesario.

Con la ventaja, Romagnoli ajustó el esquema defensivo para resistir los últimos minutos y asegurar los tres puntos. San Martín aguantó los embates finales y celebró un triunfo que vale mucho más que una estadística: es un respiro en la lucha por mantenerse en Primera.

El GOL del 'PULPO' DIEGO GONZÁLEZ para el 1-0 de SAN MARTÍN de SAN JUAN ante San Lorenzo en el Bidegain.