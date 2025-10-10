Por qué no juega Lionel Messi hoy en el amistoso ante Venezuela

En este marco, de las bajas, la más llamativa es sin dudas la de Messi, capitán del conjunto nacional. En especial por disputarse en la misma ciudad en la que vive y juega habitualmente.

Por qué no juega Lionel Messi el amistoso ante Venezuela en Miami

Según adelantó el periodista Gastón Edul, Messi no arrancará entre los 11, aunque no se descartaba que sumara minutos en el segundo tiempo. El astro del Inter Miami fue cuidado durante los entrenamientos por una sobrecarga y cansancio acumulado, luego de disputar seis partidos en apenas tres semanas por la MLS.

Sin embargo, cerca del partido, desde las redes sociales confirmaron la baja definitiva del rosarino. "El capitán Lionel Messi, no estará disponible para el encuentro de esta noche".

Además, la Selección confirmó que Franco Mastantuono fue desafectado por una sobrecarga muscular en su muslo izquierdo.

La formación de la Selección Argentina vs. Venezuela, por un amistoso

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Nicolás Paz, Lautaro Martínez, Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.