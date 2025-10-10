El hijo de Russo quiso jugar el día que despidió a su padre: lágrimas y gol para Tigre

Como si fuera poco, a los 22 minutos le realizó el mejor homenaje posible: tras un centro bajo, Russo entró por el segundo palo, se tiró con los pies y mandó la pelota al fondo de la red. Por supuesto, volvió a romper en llanto y le dedicó el gol a su padre.

EMOCIONANTE FESTEJO DE NACHO RUSSO EN SU GOL ANTE NEWELL'S CON DEDICATORIA PARA SU PAPÁ.

El abrazo entre el Ogro Fabbiani e Ignacio Russo en la previa del partido entre Tigre y Newell’s

Minutos antes del comienzo del partido entre Newell’s y Tigre, por la fecha 12 del Torneo Clausura, Cristian “El Ogro” Fabbiani salió del banco de suplentes para saludar a Ignacio, delantero del elenco de Victoria e hijo de Miguel Ángel Russo, quien murió el miércoles.

El “Ogro” y el futbolista se dieron un fuerte abrazo antes del minuto de silencio que se realizó en todos los partidos por pedido de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Ambos se dijeron algunas palabras, y otros ayudantes del entrenador de la Lepra también se acercaron a saludar al jugador.

Al conocerse la noticia del fallecimiento, el club rosarino se puso a disposición la suspensión del partido -como hizo Barracas Central con Boca- pero el hijo de Russo tomó la decisión de jugar. Salió como titular durante este viernes.

Ignacio Russo explicó los motivos para jugar en el partido entre Tigre y Newell’s a pesar de la muerte de su padre

En diálogo con el programa “Ni más ni menos” de Radio La Red, el goleador explicó su decisión y recordó a su papá con mucha emoción. “Si no juego, se levanta y me caga a puteadas. Mañana al mediodía salgo”, afirmó en una frase que reflejó el sentimiento que tenía Miguel por el fútbol.

Además, se refirió a este duro momento y lo que representa el cariño recibido: “Para mí era simplemente Miguel, era mi papá. Es una pérdida física, espiritualmente va a estar siempre”.