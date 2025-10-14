Cambios en tu cocina que mejorarán tu alimentación sin gran esfuerzo

Empezar por la compra

El primer paso para ordenar la alimentación ocurre antes de entrar a la cocina: planificar las compras. Amengual recomienda ir siempre con una lista y no hacerlo con hambre. “Si improvisás, terminás comprando cosas que no necesitás”, explica.

También sugiere priorizar materias primas: frutas, verduras, carnes, legumbres y huevos, en lugar de productos industrializados. “Cuanto menos procesado esté el alimento, más nutritivo será el carrito”, resume.

El recorrido dentro del supermercado también influye. Lo ideal es empezar por el fondo del local, donde suelen estar los productos básicos, y dejar los congelados para el final, para mantener la cadena de frío.

Cinco claves para organizar tu cocina y comer mejor

Optimizar el almacenamiento. Revisá tus envases y conservá solo los necesarios. Lupoli sugiere elegir vidrio en lugar de plástico, ya que es más duradero y libre de químicos. Usar tapas iguales simplifica el guardado y evita el caos visual.

Hacer visibles los alimentos saludables. Las frutas, verduras y proteínas deben estar a la altura de los ojos en la heladera. "Nuestro cerebro come lo que ve primero", explica Lupoli. Si los alimentos frescos son los protagonistas, se vuelven la opción natural.

Tener alimentos no perecederos saludables. La dietista Avery Zenker recomienda contar con básicos de larga duración: porotos o lentejas enlatados, frutos secos, avena, arroz integral y verduras congeladas. "Son aliados para preparar comidas nutritivas cuando falta tiempo o energía", asegura.

Preparar mezclas de condimentos. Crear tus propias combinaciones de especias acelera la preparación y evita el exceso de sal o salsas procesadas. Zenker aconseja tener una mezcla base (ajo, cebolla, pimentón, orégano) y otras según el gusto: picante, dulce o umami.

Etiquetar y rotar alimentos. Anotá la fecha de cocción o congelación de tus preparaciones. Colocá al frente los productos más próximos a vencer. "Esto ayuda a reducir el desperdicio y evita que comas algo que ya no esté fresco", señala Lupoli.

El orden que también ahorra

Organizar no solo mejora la nutrición, también optimiza el tiempo y reduce el gasto. Amengual aconseja guardar los alimentos siguiendo un criterio lógico: primero los congelados, luego los refrigerados y por último los productos secos.En la despensa, el truco es poner lo nuevo al fondo y dejar adelante lo que vence antes.

También sugiere evitar guardar comida en ollas cubiertas con film o aluminio. “Así no se cierra herméticamente, y los alimentos pueden contaminarse con otros olores o bacterias del refrigerador”, explica.

Congelar y descongelar sin riesgos

Una buena organización incluye saber cómo conservar y descongelar los alimentos.Amengual recomienda hacerlo en porciones, para que el frío circule correctamente. Para descongelar, lo ideal es pasarlos a la heladera la noche anterior. Si es urgente, puede hacerse bajo un chorro de agua fría —siempre dentro de un envase— o en el microondas, removiendo el alimento para evitar que se cocine parcialmente.

Nunca se debe descongelar un alimento a temperatura ambiente, ya que el calor favorece la proliferación de bacterias.

Cocinar y disfrutar

Cuando la cocina está en orden, cocinar deja de ser una obligación. Según Amengual, todas las técnicas de cocción son válidas, aunque las menos recomendadas son los fritos y rebozados. El resto —al vapor, al horno, al microondas o en olla exprés— son saludables si se alternan.

Además, aclara un mito frecuente: “El microondas no destruye nutrientes; al contrario, es uno de los métodos que mejor los conserva”.

Por último, aclara que organizar la cocina no garantiza adelgazar, pero sí mejora la calidad de vida. “Si antes comías mal y empezás a planificarte, probablemente bajes de peso. Pero si ya tenías buenos hábitos, lo que lograrás es mantenerlos y sentirte mejor”, concluye.