Expectativa por el dato del IPC: el Indec publica hoy la inflación de febrero

Inflación de febrero: las proyecciones de los privados

La consultora C&T midió una inflación de 2,9% en febrero para el gran Buenos Aires. “Suele ser un mes de inflación menor que la de otros meses pero este año se sumaron varios factores para generar un resultado distinto”, señaló.

Al desglosar las variables que explicaron la cifra, la consultora indicó: “En primer lugar, hubo un impacto fuerte por mayores ajustes en las tarifas de luz y gas, que se combinaron con el comienzo del régimen subsidios focalizados para incrementar aún más dicho impacto en algunos casos. Esos ajustes, junto con un alza de 1,8% en los salarios de los encargados de edificios, quedaron recogidos en vivienda e hicieron que el incremento del rubro, cercano al 5%, fuera el mayor desde junio de 2024″.

Según C&T, el rubro equipamiento y mantenimiento del hogar tuvo un alza similar debido al alza de los salarios del personal doméstico -que incluyó un bono- y al aumento de los productos de limpieza.

Por su parte, los alimentos y bebidas volvieron a registrar fuertes incrementos en febrero. La medición de C&T mostró un ajuste de 4,1%. “La nota distintiva, como en enero, la volvieron a dar la carne y las verduras: la carne subió casi 8%, el doble que el promedio, mientras que las verduras esta vez bajaron casi 10%”, estimó la consultora. Y agregó que “Transporte y comunicaciones” también aumentó más que el promedio, fundamentalmente explicado por la suba de las tarifas del transporte público.

A su turno, la consultora LCG pronosticó un IPC en torno a 2,7% y explicó que la inercia de la inflación núcleo -que no tiene en cuenta precios estacionales ni regulados- sigue poniendo un piso alto al dato mensual.

Al mismo tiempo, señaló que los ajustes en tarifas duplicarán la incidencia de los precios regulados, que aportarán 0,7 puntos porcentuales a la inflación general por los aumentos en gas (17% mensual por reducción de subsidios), electricidad y agua (en torno al 4%), junto con los ya frecuentes en transporte, prepagas y telefonía, entre otros. Por el contrario, destacó que los precios estacionales generaron menos presión.

Finalmente, el IPC de OJF mostró un alza de 2,6% durante el mes pasado. “En cuanto a los principales rubros, Vivienda e Indumentaria encabezaron las subas del mes, registrando ambos alzas mensuales de 3,5%, seguidos por Salud y Alimentos y bebidas, que presentaron una variación de 2,9% y 2,8% respectivamente”, detalló la consultora en un informe.