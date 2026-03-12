Urquiza renovó su estadio para el estreno en la Liga Federal

Entre los trabajos realizados también se encuentran mejoras en el equipamiento técnico del estadio, como nuevos tableros electrónicos con iluminación reglamentaria y sistemas sonoros específicos para los relojes de juego y de posesión. “Los tableros tienen iluminación especial para marcar cuando terminan los 24 segundos y el tiempo de juego, además de bocinas sonoras para que las señales se escuchen claramente aun con el ruido del público”, explicó el presidente.

Estadio Urquiza 2026

Otro de los aspectos exigidos por la competencia nacional tiene que ver con la seguridad médica de los jugadores. En ese sentido, el club debió acondicionar un espacio específico con camilla, silla de ruedas, desfibrilador y elementos de inmovilización, además de garantizar la presencia de profesionales de la salud durante los encuentros.

A estas mejoras se sumó también un importante trabajo en la iluminación del estadio. “Tuvimos que realizar mediciones de luminosidad en distintos puntos de la cancha porque la Confederación exige determinados niveles por metro cuadrado. Son detalles que hacen a que tengamos una cancha de primer nivel para el básquet de San Juan”, indicó Bustos. Las obras comenzaron a planificarse en diciembre y se desarrollaron durante la pretemporada con el objetivo de llegar en tiempo y forma al inicio del torneo.

En lo deportivo, Urquiza se prepara para su próximo compromiso en la Liga Federal. En el marco de la segunda fecha del certamen, el conjunto sanjuanino recibirá este sábado 14 de marzo, desde las 19:00, a Banda Norte en su estadio. El equipo cordobés, proveniente de la ciudad de Río Cuarto, llega tras caer en la primera fecha ante El Ceibo por 68 a 67 en un partido muy parejo.

De cara al encuentro, el ingreso del público al estadio se habilitará a partir de las 17:30, mientras que en la previa también se realizará un breve acto conmemorativo por los 93 años de la institución de la calle Cortínez.

Desde el club también informaron que no se permitirá el ingreso con bebidas calientes por cuestiones de seguridad, aunque los asistentes podrán adquirir comidas y bebidas en una cantina renovada dentro de las instalaciones.

Además, desde la dirigencia destacaron el acompañamiento de empresas privadas y del Gobierno de San Juan para concretar estas mejoras. “El apoyo de las empresas amigas y del gobierno provincial ha sido muy importante para que este proyecto pueda avanzar. Eso también nos genera una mayor responsabilidad para estar a la altura de lo que representa el básquet sanjuanino”, concluyó Bustos.