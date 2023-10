Inter Miami confirmó la gira por China: más viajes para Messi

La franquicia de David Beckham viajará a Asia para disputar dos amistosos ante Qingdao Hainiu y Chengdu Rongcheng de la Superliga de aquel país en estadios con capacidad para más de 50.000 espectadores. NSN (Never Say Never) y Maijia Sports son las empresas que organizaron este par de encuentros que antecederán peligrosamente los duelos de la Scaloneta frente a los de Bielsa y la Canarinha.

El jueves 16 del mismo mes, la Albiceleste hará de local en el Monumental o en el Mario Alberto Kempes ante el combinado charrúa por la quinta jornada de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Luego, el martes 21, viajará a Brasil para medirse con los dirigidos por el interino Fernando Diniz.