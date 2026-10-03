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Cerúndolo, bancó la parada en Pekín: venció a Mensik y avanzó a cuartos

El argentino superó al checo por 6-3 y 6-3 y avanzó a los cuartos de final, donde enfrentará al ruso Daniil Medvedev.

El primer quiebre llegó en el cuarto game. Cerúndolo dispuso de dos oportunidades y aprovechó la segunda para ponerse 3-1. Mensik intentó reaccionar y salvó tres bolas de break en el sexto juego, pero no consiguió trasladar esa resistencia al desarrollo posterior del set.

El argentino sostuvo la ventaja con su servicio y cerró el primer parcial sin mayores sobresaltos. Ambos jugadores terminaron esa manga con 18 errores no forzados y apenas cuatro golpes ganadores, pero Cerúndolo administró mejor los puntos cuando tuvo que jugar con su segundo saque.

La historia se repitió en el segundo set. La paridad se mantuvo hasta el 3-3, momento en el que Cerúndolo volvió a presionar sobre el servicio de Mensik. El checo levantó dos oportunidades de quiebre, pero no pudo evitar la tercera y cedió su saque.

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Cerúndolo confirmó inmediatamente con un juego en blanco y volvió a quebrar en su primera oportunidad de partido para encadenar los últimos tres games del encuentro. Mensik terminó con 34 errores no forzados, siete más que el argentino, aunque ambos igualaron la cantidad de golpes ganadores, con diez cada uno.

Un nuevo desafío ante Medvedev

Con este triunfo, Cerúndolo elevó a 3-0 su historial frente a Mensik y alcanzó una marca destacada para el tenis argentino: se convirtió en el cuarto jugador en llegar a los cuartos de final del torneo de Pekín, después de David Nalbandian, Guillermo Coria y Juan Martín del Potro.

Su próximo desafío será todavía mayor. En los cuartos de final enfrentará al ruso Daniil Medvedev, número 6 del mundo y tercer favorito del certamen, quien derrotó al alemán Jan-Lennard Struff por 6-4 y 6-3.

Será una nueva prueba para Cerúndolo en un torneo en el que ya dejó atrás a dos rivales de peso y busca continuar su recorrido en el Abierto de China.

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