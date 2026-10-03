Del 6 al 10 de noviembre los bancos no abren: cómo queda el calendario

La disposición alcanza tanto a las entidades financieras como a las cámaras electrónicas de compensación. Las sucursales recién retomarán el funcionamiento habitual el miércoles 11 de noviembre.

El alcance de los feriados varía según el día y la provincia. El lunes 9 es feriado nacional en las 24 jurisdicciones del país, bajo el régimen habitual para trabajadores y estudiantes.

El martes 10, en cambio, es feriado local únicamente en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba. En el resto del país —incluyendo San Juan— las escuelas, oficinas públicas y actividades privadas funcionan con normalidad ese día, aunque el cierre bancario sí rige en todo el territorio por la decisión del BCRA.

El miércoles 11, por su parte, es feriado exclusivamente en la provincia de Buenos Aires, en coincidencia con la última jornada de la visita del pontífice.

Por qué se tomó esta decisión

El Gobierno declaró de interés nacional la visita apostólica y justificó las jornadas especiales por razones de seguridad, tránsito, transporte y organización de los actos masivos previstos durante esos días.

El operativo, calificado por la ministra Alejandra Monteoliva como el "dispositivo más grande de nuestra historia", contempla una asistencia acumulada cercana a los siete millones de personas a lo largo de los cuatro días de la visita, con un comando unificado que funcionará durante 120 horas seguidas.

La superposición de esas actividades con las jornadas laborales y comerciales habituales fue el argumento central para justificar la extensión del esquema de feriados que, en el caso del sistema bancario, termina generando el cierre más prolongado del año.