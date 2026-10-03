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Del 6 al 10 de noviembre los bancos no abren: cómo queda el calendario

El esquema combina el Día del Bancario, un feriado nacional y una disposición especial del Banco Central por la visita del papa León XIV.

Quienes necesiten hacer trámites bancarios en la segunda semana de noviembre deberán tenerlo muy en cuenta: los bancos de todo el país no abrirán sus puertas durante cinco días consecutivos, del viernes 6 al martes 10 inclusive. La inusual extensión del cierre es resultado de la combinación de tres factores distintos que confluyeron en el mismo período.

El esquema arranca el viernes 6 de noviembre con el Día del Bancario, una jornada en la que tradicionalmente no hay actividad financiera. Tras el fin de semana, el lunes 9 tampoco habrá atención: el Gobierno nacional lo declaró feriado nacional mediante el Decreto 1103/2026, con motivo de la llegada del Papa León XIV al país.

El cierre se extiende un día más por una decisión específica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que oficializó mediante la Comunicación "A" 8487 el martes 10 de noviembre como feriado bancario en todo el territorio nacional. La medida se enmarca en el operativo logístico y de seguridad por la visita papal, que se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre, y coincide con la jornada en que el pontífice viajará a Córdoba.

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La disposición alcanza tanto a las entidades financieras como a las cámaras electrónicas de compensación. Las sucursales recién retomarán el funcionamiento habitual el miércoles 11 de noviembre.

El alcance de los feriados varía según el día y la provincia. El lunes 9 es feriado nacional en las 24 jurisdicciones del país, bajo el régimen habitual para trabajadores y estudiantes.

El martes 10, en cambio, es feriado local únicamente en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba. En el resto del país —incluyendo San Juan— las escuelas, oficinas públicas y actividades privadas funcionan con normalidad ese día, aunque el cierre bancario sí rige en todo el territorio por la decisión del BCRA.

El miércoles 11, por su parte, es feriado exclusivamente en la provincia de Buenos Aires, en coincidencia con la última jornada de la visita del pontífice.

Por qué se tomó esta decisión

El Gobierno declaró de interés nacional la visita apostólica y justificó las jornadas especiales por razones de seguridad, tránsito, transporte y organización de los actos masivos previstos durante esos días.

El operativo, calificado por la ministra Alejandra Monteoliva como el "dispositivo más grande de nuestra historia", contempla una asistencia acumulada cercana a los siete millones de personas a lo largo de los cuatro días de la visita, con un comando unificado que funcionará durante 120 horas seguidas.

La superposición de esas actividades con las jornadas laborales y comerciales habituales fue el argumento central para justificar la extensión del esquema de feriados que, en el caso del sistema bancario, termina generando el cierre más prolongado del año.

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