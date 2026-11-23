Gimnasia venció a Newell’s 4 a 2 en los octavos de final de la Liga Profesional. Los goles de Gimnasia fueron anotados por Ignacio Fernández (17′ PT), Ignacio Miramón (27′ ST), un gol en contra de Franco Escobar (8′ A1) y Matías Melluso (7′ A2). Por parte de Newell’s, Walter Mazzantti convirtió dos goles (9′ ST y 34′ ST).Durante el partido, Martín Ortega y Jerónimo Russo de Newell’s fueron expulsados en el primer tiempo del alargue, lo que dejó a su equipo con nueve jugadores. El encuentro se destacó por la posesión de Newell’s (53%) frente a Gimnasia (47%) y un mayor número de tiros al arco por parte de Newell’s (18) en comparación con Gimnasia (14).El resultado final fue Gimnasia 4 - Newell’s 2, asegurando así el avance de Gimnasia en el torneo.