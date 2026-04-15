Independiente Rivadavia visita a Fluminense en Brasil

El buen presente de los dirigidos por Alfredo Berti no solo se resume al ámbito internacional, sino que en el plano local están teniendo una gran temporada. La “Lepra” mendocina marcha primera en la Zona B del Torneo Apertura con 29 puntos y también lidera en la tabla anual, por lo que se ilusiona con el título de Campeón de Liga que se otorgará a fin de año.

Fluminense, por su parte, debutó en la Copa Libertadores con un flojo empate sin goles ante Deportivo La Guaira de Venezuela.

En lo que respecta al campeonato brasilero, el equipo que tiene como director técnico al argentino Luis Zubeldía marcha cuarto en el Brasileirao con 20 puntos y se ilusiona con pelear por el título.