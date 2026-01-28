Independiente ganaba y Newell's se lo empató sobre la hora

Por su parte, Newell’s sumó su primera unidad en el certamen, luego de haber sufrido una derrota ante Talleres de Córdoba en la primera jornada, y deberán visitar a Boca el domingo 1 de febrero a partir de las 19:15.

A los 13 minutos de la etapa inicial llegó la primera acción de peligro en la cabeza de Matías Coccaro. El flamante fichaje de los rosarinos se impuso en lo alto, peor el balón se fue apenas desviado por el palo derecho del arco.

Más adelante, una potente definición de Rodrigo Fernández Cedrés, desde el borde del área, se fue por encima del travesaño y estuvo cerca de adelantar en el marcador a los dirigidos por Gustavo Quinteros.

En uno de los mejores momentos de la “Lepra” durante la primera mitad, los visitantes llegaron al gol por medio del delantero paraguayo Gabriel Ávalos, quien remató de volea un rebote otorgado por el arquero Gabriel Arias al momento de tapar un disparo de Matías Aabaldo.

En los últimos instantes del primer periodo, Rodrigo Rey, arquero de Independiente, evitó la igualdad de Newell’s en la cabeza de Saúl Salcedo y mantuvo la ventaja al descanso.

No obstante, en el complemento el “Rojo” se desdibujó, cedió terreno al replegarse y sufrió el empate en la cabeza de Michael Hoyos, quien se anticipó a la salida del guardameta rival y esquinó el balón al palo derecho para poner el 1-1 y rescatar un punto.