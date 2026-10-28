Desamparados eliminó a Marquesado y jugará la gran final ante MInero

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La situación se complicó todavía más para el Far West con la expulsión de Milton Olivera. Con un jugador más, el Víbora controló la pelota y aprovechó los espacios para terminar de sentenciar la semifinal. Sobre el final, Lucas Flores convirtió el tercer tanto y selló el 3-0 definitivo.

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Desamparados buscará ahora quedarse con el campeonato frente a Minero, que consiguió su lugar en la definición tras vencer a Alianza por 5-4 en la tanda de penales, luego de igualar 2-2 durante los 90 minutos.

La final todavía no tiene fecha, horario ni sede confirmados. Esos detalles se definirán en los próximos días, mientras ambos equipos se preparan para disputar el título del fútbol sanjuanino.