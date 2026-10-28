Sportivo Desamparados dio un paso firme hacia el título del fútbol sanjuanino. Con una actuación contundente, venció 3-0 a Marquesado en la semifinal y se clasificó a la gran final, donde se enfrentará a Minero, que viene de eliminar a Alianza por penales.
Desamparados eliminó a Marquesado y jugará la gran final ante MInero
El Víbora se impuso por 3-0 en la semifinal, con goles de Agustín Aguilar, Santiago Tello y Lucas Flores. La expulsión de Milton Olivera condicionó al Far West, que no pudo reaccionar ante el dominio del equipo de Puyuta.