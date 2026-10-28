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Desamparados eliminó a Marquesado y jugará la gran final ante MInero

El Víbora se impuso por 3-0 en la semifinal, con goles de Agustín Aguilar, Santiago Tello y Lucas Flores. La expulsión de Milton Olivera condicionó al Far West, que no pudo reaccionar ante el dominio del equipo de Puyuta.

Sportivo Desamparados dio un paso firme hacia el título del fútbol sanjuanino. Con una actuación contundente, venció 3-0 a Marquesado en la semifinal y se clasificó a la gran final, donde se enfrentará a Minero, que viene de eliminar a Alianza por penales.

El equipo de Del Cero golpeó en el momento justo y construyó una victoria que terminó de encaminar en el segundo tiempo. A los 27 minutos de la primera parte, Agustín Aguilar abrió el marcador y puso al Víbora en ventaja. Marquesado sintió el impacto y no logró encontrar respuestas para cambiar el desarrollo del partido.

En el complemento, Desamparados amplió rápidamente la diferencia. A los cinco minutos, Santiago Tello marcó el 2-0 y dejó al conjunto de Puyuta en una posición favorable para manejar el encuentro.

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La situación se complicó todavía más para el Far West con la expulsión de Milton Olivera. Con un jugador más, el Víbora controló la pelota y aprovechó los espacios para terminar de sentenciar la semifinal. Sobre el final, Lucas Flores convirtió el tercer tanto y selló el 3-0 definitivo.

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Desamparados buscará ahora quedarse con el campeonato frente a Minero, que consiguió su lugar en la definición tras vencer a Alianza por 5-4 en la tanda de penales, luego de igualar 2-2 durante los 90 minutos.

La final todavía no tiene fecha, horario ni sede confirmados. Esos detalles se definirán en los próximos días, mientras ambos equipos se preparan para disputar el título del fútbol sanjuanino.

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