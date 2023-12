Identificaron al agresor del árbitro de Colón-Desamparados

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FC0aNNpounGG%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABO8hIxIj7RZA4oqU4kWdHeL2SS9TR0CmXE4zPaRbguZCE6nOua46OiPmBzEbZBkF0rRjIn5izZCgRPvEYZBbqnZAAgvV3yfmW1lNhAonGfZCtBzzaLVD83Kmg1eSuncZA8MdnASnlqAyul4jqivNqMZAbhGB4qclrBLBds1i37PQ6miLga2Q1E92ZCNMNyAwwZDZD View this post on Instagram A post shared by Club Sportivo Desamparados de San Juan (@info_csd1919)

Molesto por la decisión, el dirigente de Colón, Pedro Campos, aseguró en Radio Santa Cecilia que "el árbitro no tenía absolutamente nada" y agregó que se envió a una médica para que lo constate. "Me dijo que suspendía el partido porque no podía pasar por alto la agresión", expresó.

La decisión que se tome tras lo ocurrido en la calle Sargento Cabral será determinante no solo para ambos conjuntos, sino para todos los que están en la zona, peleando por la clasificación a la próxima instancia.