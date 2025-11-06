"
Hispano se metió en las semifinales del Panamericano

Hispano goleó a Casa de Italia y es uno de los mejores cuatro del torneo. Se definieron los cuartos de final de Damas Senior, Damas Sub-19 y Varones Sub-19.

El panamericano de Clubes de hockey sobre patines completó su cuarta jornada. Hispano pasó a las semifinales del Masculino Senior y hoy saldrán otros tres equipos sanjuaninos a la cancha. También se conocieron los clasificados a cuartos de final de Damas Senior, Damas Sub-19 y Varones Sub-19.

Hispano goleó 7 a 2 a Casa de Italia de Mendoza y se metió entre los mejores cuatro. En semis se medirá ante el vencedor de Richet vs. Lomas. El otro cruce del jueves será UVT vs. Huracán.

En Damas Senior quedaron cuatro equipos de San Juan. Social, SEC, Concepción y UVT pelearán por el título con las mendocinas de IMPSA y Murialdo, y las chilenas de Independiente de La Florida y San Jorge.

En Damas Sub-19 sólo quedaron dos equipos sanjuaninos: Huarpes y Concepción. En Varones Sub-19 los clasificados a cuartos de final fueron: Estudiantil, Hispano, Olimpia, Concepción y Social.

Estadio Aldo Cantoni

17:15 – Senior Varones – Cuartos de Final (Oro 03)

Unión Vecinal de Trinidad (ARG) vs. Huracán de Buenos Aires (ARG)

20:00 – Senior Varones – Cuartos de Final (Oro 04)

Richet Zapata (ARG) vs. Lomas de Rivadavia (ARG).

Cancha: Richet Zapata

11:45 – Senior Damas – Cuartos de Final (Oro 04)

Concepción Patín Club (ARG) vs. Unión Vecinal de Trinidad (ARG)

15:00 – Senior Damas – Cuartos de Final (Oro 03)

Leonardo Murialdo (ARG) vs. Sindicato Empleados de Comercio (ARG)

17:30 – Senior Damas – Cuartos de Final (Oro 02)

Social San Juan (ARG) vs. IMPSA (ARG)

20:00 – Senior Damas – Cuartos de Final (Oro 01)

Independiente de La Florida (CHI) vs. San Jorge (CHI)

Cancha: Bancaria

15:30 – Sub 19 Damas – Cuartos de Final

IMPSA (ARG) vs. Orión (COL)

17:30 – Sub 19 Damas – Cuartos de Final

Atlético Neuquén (ARG) vs. Concepción Patín Club (ARG)

19:30 – Sub 19 Damas – Cuartos de Final

Thomas Bata (CHI) vs. Huarpes (ARG)

21:30 – Sub 19 Damas – Cuartos de Final

Barcelona Marruecos (CHI) vs. Independiente de La Florida (CHI)

Cancha: Concepción Patín Club

15:00 – Sub 19 Varones – Cuartos de Final (Oro)

Social San Juan (ARG) vs. Thomas Bata (CHI)

17:00 – Sub 19 Varones – Cuartos de Final (Oro)

Olimpia (ARG) vs. Hispano (ARG)

19:00 – Sub 19 Varones – Cuartos de Final (Oro)

IMPSA (ARG) vs. Estudiantil (ARG)

21:00 – Sub 19 Varones – Cuartos de Final (Oro)

Banco Mendoza (ARG) vs. Concepción Patín Club (ARG)

