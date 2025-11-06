Hispano se metió en las semifinales del Panamericano

En Damas Sub-19 sólo quedaron dos equipos sanjuaninos: Huarpes y Concepción. En Varones Sub-19 los clasificados a cuartos de final fueron: Estudiantil, Hispano, Olimpia, Concepción y Social.
Estadio Aldo Cantoni
17:15 – Senior Varones – Cuartos de Final (Oro 03)
Unión Vecinal de Trinidad (ARG) vs. Huracán de Buenos Aires (ARG)
20:00 – Senior Varones – Cuartos de Final (Oro 04)
Richet Zapata (ARG) vs. Lomas de Rivadavia (ARG).
Cancha: Richet Zapata
11:45 – Senior Damas – Cuartos de Final (Oro 04)
Concepción Patín Club (ARG) vs. Unión Vecinal de Trinidad (ARG)
15:00 – Senior Damas – Cuartos de Final (Oro 03)
Leonardo Murialdo (ARG) vs. Sindicato Empleados de Comercio (ARG)
17:30 – Senior Damas – Cuartos de Final (Oro 02)
Social San Juan (ARG) vs. IMPSA (ARG)
20:00 – Senior Damas – Cuartos de Final (Oro 01)
Independiente de La Florida (CHI) vs. San Jorge (CHI)
Cancha: Bancaria
15:30 – Sub 19 Damas – Cuartos de Final
IMPSA (ARG) vs. Orión (COL)
17:30 – Sub 19 Damas – Cuartos de Final
Atlético Neuquén (ARG) vs. Concepción Patín Club (ARG)
19:30 – Sub 19 Damas – Cuartos de Final
Thomas Bata (CHI) vs. Huarpes (ARG)
21:30 – Sub 19 Damas – Cuartos de Final
Barcelona Marruecos (CHI) vs. Independiente de La Florida (CHI)
Cancha: Concepción Patín Club
15:00 – Sub 19 Varones – Cuartos de Final (Oro)
Social San Juan (ARG) vs. Thomas Bata (CHI)
17:00 – Sub 19 Varones – Cuartos de Final (Oro)
Olimpia (ARG) vs. Hispano (ARG)
19:00 – Sub 19 Varones – Cuartos de Final (Oro)
IMPSA (ARG) vs. Estudiantil (ARG)
21:00 – Sub 19 Varones – Cuartos de Final (Oro)
Banco Mendoza (ARG) vs. Concepción Patín Club (ARG)