Revelaron que Camila estaba embarazada y dieron detalles de la autopsia

A su vez, los análisis bioquímicos presentados en la audiencia confirmaron a través del estudio de Subunidad Beta que la joven aspirante a gendarme estaba embarazada al momento de ser asesinada. Los estudios toxicológicos descartaron además la presencia de drogas de abuso en la víctima.

Los informes médicos descartaron de plano la versión del acusado al constatar que la muerte fue provocada por un shock hipovolémico a raíz de múltiples heridas cortantes de arma blanca en el cuello, las cuales seccionaron la vena jugular y el cartílago tiroides mientras ella estaba con vida. El cuerpo también presentaba lesiones defensivas en las manos y brazos, compatibles con un intento de frenar el ataque.