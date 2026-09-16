Durante la audiencia de formalización por el femicidio de Camila Agustina Vecchiarello en Barreal, se revelaron impactantes detalles forenses y se escuchó la versión del imputado. Carlos Gonzalo Riveros negó ser el autor del femicidio y aseguró ante el juez que fue la propia joven quien se lesionó porque no quería que él regresara a Salta.
Revelaron que Camila estaba embarazada y dieron detalles de la autopsia
La víctima intentó defenderse y murió por un shock hipovolémico provocado por múltiples heridas.