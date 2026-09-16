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Revelaron que Camila estaba embarazada y dieron detalles de la autopsia

La víctima intentó defenderse y murió por un shock hipovolémico provocado por múltiples heridas.

Durante la audiencia de formalización por el femicidio de Camila Agustina Vecchiarello en Barreal, se revelaron impactantes detalles forenses y se escuchó la versión del imputado. Carlos Gonzalo Riveros negó ser el autor del femicidio y aseguró ante el juez que fue la propia joven quien se lesionó porque no quería que él regresara a Salta.

A su vez, los análisis bioquímicos presentados en la audiencia confirmaron a través del estudio de Subunidad Beta que la joven aspirante a gendarme estaba embarazada al momento de ser asesinada. Los estudios toxicológicos descartaron además la presencia de drogas de abuso en la víctima.

Los informes médicos descartaron de plano la versión del acusado al constatar que la muerte fue provocada por un shock hipovolémico a raíz de múltiples heridas cortantes de arma blanca en el cuello, las cuales seccionaron la vena jugular y el cartílago tiroides mientras ella estaba con vida. El cuerpo también presentaba lesiones defensivas en las manos y brazos, compatibles con un intento de frenar el ataque.

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Por el hecho, la Fiscalía acusó formalmente a Riveros por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género (femicidio), calificación que contempla la pena de prisión perpetua.

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