"El último tango", el video de la AFA para la despedida de Messi

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Curiosamente, no hay ninguna imagen que haga alusión a su participación en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, donde tuvo un rol fundamental para que la Argentina consiguiera la medalla de oro.

El último partido de Messi en la Selección argentina será el 6 de octubre en el Estadio Monumental, cuando la "Albiceleste" se enfrente con Benín en un partido amistoso.

Messi anunció su retiro de la Selección el pasado 31 de agosto, luego de lo que fue su inolvidable actuación en el Mundial 2026, donde tuvo un rol clave para que la Argentina alcanzara la final al colaborar con ocho goles y cuatro asistencias.

Esta gran actuación incluso le permitió estar nominado con 39 años al Balón de Oro, premio que ya ganó en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.