"Me ganó la depresión": el mensaje a su ex y la autopsia que complica a Riveros

El escrito cobra peso tras la audiencia de formalización, donde la Fiscalía expuso pruebas contundentes que desmintieron la versión del acusado, quien negó el ataque y afirmó que fue Camila quien se autolesionó para evitar que él viajara a Salta. Sin embargo, los estudios bioquímicos de Subunidad Beta confirmaron que la aspirante a gendarme estaba embarazada, mientras que los análisis toxicológicos descartaron que tuviera drogas en sangre.

A su vez, la autopsia reveló que la joven murió por un shock hipovolémico tras sufrir el seccionamiento de la vena jugular y del cartílago tiroides por heridas de arma blanca provocadas mientras estaba con vida. Los forenses detectaron además múltiples cortes en las manos y brazos, signos inequívocos de que intentó defenderse del ataque. Con el avance de las pericias a los teléfonos secuestrados y al manuscrito, la causa por homicidio doblemente agravado camina hacia la pena de prisión perpetua.