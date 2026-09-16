"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > femicidio

"Me ganó la depresión": el mensaje a su ex y la autopsia que complica a Riveros

Confirmaron que Camila estaba embarazada y que luchó por su vida antes de morir.

En el marco de la causa por el femicidio de Camila Agustina Vecchiarello en Barreal, trascendió el mensaje que el imputado, Carlos Gonzalo Riveros, le envió a su expareja antes de ser aprehendido. "Te voy a estar cuidando desde el cielo... esta vez no pude mujer, me ganó la depresión, me ganó todo", escribió el joven salteño en un intento de despedida donde admitía que le partía el alma "lo que voy a hacer".

El escrito cobra peso tras la audiencia de formalización, donde la Fiscalía expuso pruebas contundentes que desmintieron la versión del acusado, quien negó el ataque y afirmó que fue Camila quien se autolesionó para evitar que él viajara a Salta. Sin embargo, los estudios bioquímicos de Subunidad Beta confirmaron que la aspirante a gendarme estaba embarazada, mientras que los análisis toxicológicos descartaron que tuviera drogas en sangre.

A su vez, la autopsia reveló que la joven murió por un shock hipovolémico tras sufrir el seccionamiento de la vena jugular y del cartílago tiroides por heridas de arma blanca provocadas mientras estaba con vida. Los forenses detectaron además múltiples cortes en las manos y brazos, signos inequívocos de que intentó defenderse del ataque. Con el avance de las pericias a los teléfonos secuestrados y al manuscrito, la causa por homicidio doblemente agravado camina hacia la pena de prisión perpetua.

Te puede interesar...

EL MENSAJE COMPLETO

"Hola mujer como estás me despido de vos de verdad fuiste y serás la mujer que siempre amé te me cuidas y que cumplas todas tus metas te voy a a estar cuidando des del cielo si voy a ser esa estrella que te va a cuidar siempre esta vez no pude mujer me ganó la depresión me ganó todo no pude y a mi familia dile que la amo con toda mi alma no me puedo despedir de ellos por qué me parte el alma lo que voy hacer dile por favor que los amo un montón a todas mi familia"

Temas

Te puede interesar