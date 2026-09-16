En el marco de la causa por el femicidio de Camila Agustina Vecchiarello en Barreal, trascendió el mensaje que el imputado, Carlos Gonzalo Riveros, le envió a su expareja antes de ser aprehendido. "Te voy a estar cuidando desde el cielo... esta vez no pude mujer, me ganó la depresión, me ganó todo", escribió el joven salteño en un intento de despedida donde admitía que le partía el alma "lo que voy a hacer".
"Me ganó la depresión": el mensaje a su ex y la autopsia que complica a Riveros
Confirmaron que Camila estaba embarazada y que luchó por su vida antes de morir.