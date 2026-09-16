La reforma del Banco Central deberá esperar: el Senado tratará Inocencia Fiscal II

Por qué se cayó la Carta Orgánica

Hay dos explicaciones: la primera apunta al contenido. Según trascendió, la reforma quedó fuera del temario porque aparecieron objeciones al capítulo que modifica el mecanismo de elección del Directorio del Banco Central.

En concreto, los bloques aliados le pidieron a La Libertad Avanza que introduzca cambios sobre la media sanción que llegó de Diputados, lo que obligaría a devolver el proyecto a la cámara baja en lugar de convertirlo en ley de una sola vez.

Por otro lado, el oficialismo enfrenta este jueves tres ausencias propias: Juan Carlos Pagotto, por un problema de salud, Francisco Paoltroni y Carmen Álvarez Rivero. Con ese cuadro, y ante la posibilidad de que la sesión directamente no pudiera realizarse por falta de quórum, la conducción del bloque optó por recortar la agenda y asegurar lo que sí tenía garantizado. Patricia Bullrich necesitaba números tanto para abrir el recinto como para votar, y prefirió no exponer la reforma más importante a una derrota.

Biocombustibles, la moneda de cambio

La inclusión del régimen de biocombustibles fue el precio del acuerdo. Los bloques dialoguistas venían presionando para que el proyecto llegara al recinto, y el oficialismo cedió en ese punto para sostener el resto del temario.

El entendimiento alcanzado eleva el corte obligatorio de bioetanol del 12% al 15% y el de biodiésel al 10%, con aplicación un año después de la sanción.

El nudo sigue estando en las pymes no integradas del biodiésel, que reclaman conservar una participación del 7,5% del mercado. El esquema en discusión prevé que, al llegar el corte al 10%, esas firmas queden con un 6,5%, con reducciones sucesivas al 5,5% en 2029, al 5% en 2030 y al 3% en 2031, hasta que desde 2032 ese 7% del mercado pase a comercializarse entre todas las empresas por igual. La resistencia proviene de senadores de las provincias del centro del país.

Los pliegos que la Casa Rosada había frenado

La jornada abrirá con los acuerdos judiciales. Se pondrán a consideración las designaciones de Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Catania para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, más el pliego de Juan Manuel Mejuto.

Los dos primeros habían ingresado al Senado en marzo, pero su dictamen recién se firmó el 27 de agosto. Según trascendió, la demora respondió a una instrucción de la Casa Rosada vinculada a la relación de ambos magistrados con la Asociación del Fútbol Argentino y con su presidente, Claudio Tapia.