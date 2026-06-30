Marruecos está dispuesto a hacer historia en el Mundial 2026. Sabe que, para lograrlo, debe saber sufrir y ser paciente cuando tiene el marcador en contra. Porque eso pasó ante Países Bajos en los dieciseisavos de final del certamen. Lo cierto es que ya puso su nombre en octavos de final, donde se medirá con Canadá.
Marruecos ganó 3-2 en penales a Países Bajos y clasificó a octavos de final
Los marroquís igualaron el marcador en los últimos minutos del tiempo regular y, tras no pasar nada en los suplementarios, se llevaron los boletos en la tanda por penales. Ahora jugarán ante Canadá en octavos