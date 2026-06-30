Marruecos ganó 3-2 en penales a Países Bajos y clasificó a octavos de final

En los primeros 45 minutos, los marroquís tuvieron las más claras, aunque no pudieron dominar la pelota, ya que siempre la tuvo el equipo de Ronald Koeman. De hecho, recibió un gol de Cody Gakpo (72′), quien protagonizó una emotiva celebración debido a la muerte de hijo (su pareja tenía 5 meses de embarazo).

Marruecos no bajó los brazos pese al tanto y encontró, en los minutos de descuento, el empate parcial gracias a un potente cabezazo de Issa Diop (90′+1). Así las cosas, el partido se fue a los suplementarios para conocer al ganador de la llave. Eso sí, los de camiseta blanca estaban motivados por lo que pasó.