Con Flores, estos son los nuevos convocados a la Selección Argentina

En paralelo a esto, existe también una salvedad con Nicolás Otamendi, quien se retiró de la Selección Argentina después de lo que fue la final del Mundial 2026. En su caso, la citación responde únicamente al partido del 6 de octubre, en el Monumental, ante Benín, encuentro que además servirá de homenaje y despedida para Lionel Messi.

Tres convocados más desde el exterior

Poco después de conocerse la novedad de los seis jugadores citados del medio local, la Selección Argentina también hizo oficial la convocatoria de tres jugadores más, desde el ámbito extranjero. Así, los mediocampistas Ezequiel Fernández, Santiago Simón y el defensor Valentín Gómez fueron convocados también por el entrenador para la fecha FIFA.

En el caso de Equi, esta será la segunda oportunidad en la que forme parte del plantel de la Selección Argentina Mayor, después de lo que fue su citación para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas en septiembre de 2024 ante Chile y Colombia. En tanto, Gómez y Simón tendrán sus primeras experiencias con la Albiceleste.