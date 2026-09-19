A poco de lo que serán los amistosos de la Selección Argentina ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, el entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, confirmó a los seis jugadores que fueron también convocados desde el medio local para los partidos. Allí, Leonel Flores de Boca, Tomás Palacios de Estudiantes y Tobías Andrada aparecen como las principales novedades.
Con Flores, estos son los nuevos convocados a la Selección Argentina
El delantero de Boca Leo Flores fue incluido en la nómina de 6 jugadores de la Liga Profesional que formarán parte de los amistosos de la Selección Argentina.