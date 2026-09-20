El jefe de Gabinete, Diego Santilli, le bajó el tono a la tensión interna con la presidenta del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, al calificar como "divertido" el video en el que la legisladora canta una canción de Lali Espósito.
Santilli también le bajó el tono a los cortocircuitos con Bullrich: "Estuvo divertido"
En un diálogo casual con periodistas en las inmediaciones del Sanatorio Mater Dei, el jefe de Gabinete aseguró que se habló del Presupuesto 2027 en la última reunión de la mesa política, pero aclaró que la senadora "se fue antes".