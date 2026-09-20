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Santilli también le bajó el tono a los cortocircuitos con Bullrich: "Estuvo divertido"

En un diálogo casual con periodistas en las inmediaciones del Sanatorio Mater Dei, el jefe de Gabinete aseguró que se habló del Presupuesto 2027 en la última reunión de la mesa política, pero aclaró que la senadora "se fue antes".

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, le bajó el tono a la tensión interna con la presidenta del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, al calificar como "divertido" el video en el que la legisladora canta una canción de Lali Espósito.

En medio de los cortocircuitos por la discusión del Presupuesto 2027 y los reclamos de la senadora por recortes en el área de discapacidad, Santilli le restó impacto al posteo en el que se ve a Bullrich tararear el tema "No me importa" desde su despacho.

"Estuvo muy bien. Estuvo divertido el video de Patricia y bueno, hay que tomarlo así, me parece bien", sostuvo el funcionario en un diálogo casual con periodistas que hacían guardia en las inmediaciones del Sanatorio Mater Dei para conocer la evolución de la salud de Mirtha Legrand.

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La postura del jefe de ministros se alineó con la del presidente Javier Milei, quien consideró una "tontería mayúscula politizar el arte" y reveló que, tras la polémica inicial con la artista, escuchó algunos de sus temas y le gustaron.

Además, Santilli le respondió a Bullrich por sus críticas al ministro de Economía, Luis Caputo. La legisladora había manifestado su malestar por la eliminación sin aviso previo de la actualización automática para prestadores de discapacidad, al asegurar: "Siento que me toman de tonta".

Ante este reclamo, el jefe de Gabinete aclaró la dinámica interna del oficialismo: "Nosotros tenemos una mesa de trabajo los martes y en esa mesa hablamos todos los temas. Algunos con profundidad, otros no tanto, pero sí hablamos. Patricia se tuvo que ir antes también el martes", concluyó.

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