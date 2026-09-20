Santilli también le bajó el tono a los cortocircuitos con Bullrich: "Estuvo divertido"

La postura del jefe de ministros se alineó con la del presidente Javier Milei, quien consideró una "tontería mayúscula politizar el arte" y reveló que, tras la polémica inicial con la artista, escuchó algunos de sus temas y le gustaron.

Además, Santilli le respondió a Bullrich por sus críticas al ministro de Economía, Luis Caputo. La legisladora había manifestado su malestar por la eliminación sin aviso previo de la actualización automática para prestadores de discapacidad, al asegurar: "Siento que me toman de tonta".

Ante este reclamo, el jefe de Gabinete aclaró la dinámica interna del oficialismo: "Nosotros tenemos una mesa de trabajo los martes y en esa mesa hablamos todos los temas. Algunos con profundidad, otros no tanto, pero sí hablamos. Patricia se tuvo que ir antes también el martes", concluyó.