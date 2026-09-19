Fragata Libertad: un tripulante vio nacer a su hija por videollamada

Aunque reconoció el dolor de no haber podido estar presente físicamente, Báez destacó el orgullo que siente por su pareja, quien estuvo acompañada durante el alumbramiento por su suegra. Ahora, con la emblemática embarcación de regreso en el país, pudieron concretar el ansiado encuentro.

La historia de Báez no fue la única de este tipo a bordo de la fragata. El cabo Sando Flores también se convirtió en padre por primera vez durante los meses de navegación. Su esposa, Karen, dio a luz a Lucas Damián, quien pesó 3,15 kilos.

En su caso, Flores conoció al pequeño a través de fotografías que le enviaron al buque. "Sentí una emoción muy grande al ser papá por primera vez", expresó el marino, cuya esposa estuvo acompañada por sus padres, quienes viajaron especialmente desde la provincia de Entre Ríos.

Tuvieron este sábado el ansiado encuentro con sus familias tras la llegada de la Fragata "Libertad", que coronó de manera exitosa un periplo internacional que había comenzado el 11 de abril.