Godoy Cruz descendió a la Primera Nacional tras empatar con Riestra

Solo unos minutos después, Godoy Cruz llegó a la igualdad a través de Andino, quien convirtió de tiro libre luego de tirar un centro que pasó por enfrente de todos en el área y se metió de manera insólita.

Pese al empuje de Godoy Cruz durante todo el segundo tiempo, al “Tomba” no le alcanzó y terminó igualando 1-1, resultado que lo condenó al descenso. De todas maneras, si ganaba tampoco iba a mantener la categoría, ya que Aldosivi venció 4-2 a San Martín de San Juan, que fue el otro equipo que bajó a la Primera Nacional.

Godoy Cruz, que es dirigido por Omar Asad, tuvo un año desastroso, en el que solo pudo sumar 29 puntos en 32 partidos en la tabla anual, terminando penúltimo solo por delante de San Martín de San Juan.

Deportivo Riestra, por su parte, consiguió un empate que lo deja tercero en la Zona B del Torneo Clausura (podría ser superado por Vélez este domingo) y quinto en la tabla anual, por lo que el año que viene disputará por primera vez en su historia la Copa Sudamericana. #AgenciaNA.

La síntesis del partido

Torneo Clausura

Fecha 16

Godoy Cruz 1 – 1 Deportivo Riestra

Estadio: Feliciano Gambarte

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Lucas Novelli

Godoy Cruz: Franco Petroli; Federico Rasmussen, Tomás Rossi, Juan Escobar; Andrés Meli, Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Facundo Altamira; Santino Andino, Agustín Auzmendi y Daniel Barrea. DT: Omar Asad.

Deportivo Riestra: Nahuel Magnanelli; Miguel Barbieri, Cristian Paz, Juan Randazzo, Pedro Ramírez, Mariano Bracamonte; Antony Alonso, Milton Céliz, Mateo Ramírez, Alexander Díaz; Nicolás Benegas. DT: Gustavo Benítez.

Goles en el primer tiempo: 19m. Nicolás Benegas (DR) y 22m. Santino Andino (GC)-hP8Jxg

Cambios en el segundo tiempo: 1m. Gonzalo Abrego por Andrés Meli (GC) y Rodrigo Sayavedra por Mateo Ramírez (DR), 16m. Nahuel Ulariaga por Agustín Auzmendi y Mateo Mendoza por Juan Escobar (GC), 20m. Gabriel Obredor por Nicolás Benegas (DR), 27m. Jonatan Goitía por Pedro Ramírez (DR), 31m. Jonathan Herrera por Alexander Díaz (DR), 36m. Misael Sosa por Daniel Barrea (GC) y 39m. Luca Martínez por Vicente Poggi (GC).