El mediocampista Ignacio Malcorra protagonizó un fuerte episodio este jueves al enfrentar al periodista Gustavo López a la salida de la radio donde trabaja, luego de las críticas y sospechas que surgieron tras su actuación en la eliminación de Independiente frente a Rosario Central en el Torneo Apertura.
Futbolista fue a buscar a un periodista que puso en duda su compromiso
Ignacio Malcorra fue a buscar a Gustavo López tras las acusaciones por la eliminación. El mediocampista increpó al periodista a la salida de una radio luego de que pusiera en duda su compromiso en la derrota ante Rosario Central.