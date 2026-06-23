Estos son los partidos de la 13° jornada de la Copa Mundial

Este martes 23 de junio continúa el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 y en la 13ª jornada se disputan los últimos cuatro partidos de la segunda fecha, los cuales corresponden a los grupos K y L. En nuestro país todos los encuentros se transmiten en vivo por diferentes canales de televisión y plataformas digitales que tienen derechos y de acuerdo a la importancia de cada encuentro es que la oferta es mayor o menor.