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Estos son los partidos de la 13° jornada de la Copa Mundial

Este martes se disputan los últimos cuatro partidos de la segunda fecha, los cuales corresponden a los grupos K y L.

Este martes 23 de junio continúa el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 y en la 13ª jornada se disputan los últimos cuatro partidos de la segunda fecha, los cuales corresponden a los grupos K y L. En nuestro país todos los encuentros se transmiten en vivo por diferentes canales de televisión y plataformas digitales que tienen derechos y de acuerdo a la importancia de cada encuentro es que la oferta es mayor o menor.

Partidos de este martes 23 de junio en el Mundial 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

  • 14: Portugal vs. Uzbekistán – Estadio de Houston (DSports, Telefé,
  • TyC Sports, Disney+ Premium y Paramount+).
  • 17: Inglaterra vs. Ghana – Estadio de Boston (DSports, Telefé,
  • Disney+ Premium y Paramount+).
  • 20: Panamá vs. Croacia – Estadio de Toronto (DSports 2, TyC Sports y Paramount+)
  • 23: República Democrática del Congo vs. Colombia – Estadio de Guadalajara (DSports, Paramount+ Flow - Canal 109).

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