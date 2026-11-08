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Franco Colapinto finalizó 13° en el Gran Premio de Brasil

El piloto argentino completó una destacada actuación en Interlagos, donde superó a su compañero Pierre Gasly. Lando Norris se quedó con el triunfo.

Franco Colapinto concluyó en la 13.ª posición del Gran Premio de Brasil disputado en Interlagos. Tras un inicio complejo con neumáticos intermedios que lo retrasó al puesto 18, el argentino remontó posiciones y concretó un adelantamiento sobre su compañero de equipo, Pierre Gasly, en la vuelta 57 para finalizar por delante del francés.

La competencia tuvo a Lando Norris (McLaren) como ganador tras tomar el liderazgo en el giro 20. Max Verstappen (Red Bull) completó una destacada remontada desde los últimos puestos de la grilla para finalizar segundo, mientras que Isack Hadjar completó el podio. Con el cuarto y quinto puesto de George Russell y Andrea Kimi Antonelli, Mercedes aseguró el título en el Campeonato de Constructores.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 encarará su tramo final con un triplete de carreras que iniciará del 19 al 22 de noviembre en el Gran Premio de Las Vegas, para luego culminar la gira en Qatar y Abu Dhabi.

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