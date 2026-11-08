Franco Colapinto finalizó 13° en el Gran Premio de Brasil

La competencia tuvo a Lando Norris (McLaren) como ganador tras tomar el liderazgo en el giro 20. Max Verstappen (Red Bull) completó una destacada remontada desde los últimos puestos de la grilla para finalizar segundo, mientras que Isack Hadjar completó el podio. Con el cuarto y quinto puesto de George Russell y Andrea Kimi Antonelli, Mercedes aseguró el título en el Campeonato de Constructores.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 encarará su tramo final con un triplete de carreras que iniciará del 19 al 22 de noviembre en el Gran Premio de Las Vegas, para luego culminar la gira en Qatar y Abu Dhabi.