Franco Colapinto concluyó en la 13.ª posición del Gran Premio de Brasil disputado en Interlagos. Tras un inicio complejo con neumáticos intermedios que lo retrasó al puesto 18, el argentino remontó posiciones y concretó un adelantamiento sobre su compañero de equipo, Pierre Gasly, en la vuelta 57 para finalizar por delante del francés.
Franco Colapinto finalizó 13° en el Gran Premio de Brasil
El piloto argentino completó una destacada actuación en Interlagos, donde superó a su compañero Pierre Gasly. Lando Norris se quedó con el triunfo.