Cuatro muertos y más de 80 heridos por un choque de trenes en Egipto

El balance inicial fue informado por el Ministerio de Salud y Población egipcio, que confirmó cuatro fallecidos y 88 heridos. Sin embargo, las autoridades advirtieron que la cantidad de víctimas podría aumentar a medida que avanzaran las tareas de rescate.

Después del choque, los equipos de emergencia trabajaron para retirar los vagones afectados. Para llevar adelante las maniobras, recurrieron a grúas, según detalló la autoridad ferroviaria.

En el lugar participaron 72 ambulancias para las operaciones de transporte y evacuación de los heridos, de los cuales 49 fueron trasladados al Hospital Al Wasta, 29 al Hospital Al Ayyat y 10 al Hospital Atfih.

La investigación y los antecedentes

El presidente de Egipto, Abdel Fatah al Sisi, manifestó que seguía el desarrollo de la situación “con gran preocupación” y ordenó iniciar una investigación urgente para determinar las responsabilidades por el accidente.

“Sigo con gran interés las repercusiones del accidente de los dos trenes y expreso mis más sinceras condolencias a las familias de los fallecidos y mis mejores deseos de recuperación para los heridos”, escribió a través de sus redes.

También, agregó: “He instruido a los aparatos del Estado para que proporcionen la atención médica necesaria, aceleren la investigación de las circunstancias del accidente y responsabilicen a todo aquel cuya negligencia quede probada”.

La tragedia ocurrió en una zona que ya registra antecedentes de graves siniestros ferroviarios. En 2002, más de 370 personas murieron cuando un incendio arrasó un tren en el sur de El Cairo. Siete años después, en 2009, varios accidentes de trenes registrados en la misma región provocaron decenas de víctimas.

Por el momento, las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer las causas del impacto entre las dos formaciones.