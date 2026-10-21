Flamengo denunció destrozos en el Maracaná tras el Vasco-Boca

Ante la inminencia del cruce de semifinales de la Copa Libertadores entre Flamengo y Estudiantes de La Plata, donde se esperan más de 70.000 espectadores con entradas agotadas, Fla-Flu Serviços desplegó un operativo de reparación de emergencia.

Las cuadrillas de trabajadores laboraron durante la noche y continuarán las inspecciones a lo largo del miércoles para determinar el costo total de los daños y reponer las instalaciones a tiempo.

A través de un comunicado, la directiva del Flamengo repudió firmemente la conducta de los responsables, acusándolos de un absoluto desprecio hacia el patrimonio de uno de los estadios más emblemáticos del fútbol mundial.

Por otra parte, en la antesala del encuentro, la dirigencia de Flamengo recibió a la delegación de Boca en el Centro de Entrenamiento George Helal, donde el plantel dirigido por Rodolfo Arruabarrena realizó sus prácticas.

Durante el encuentro institucional, José Boto, director de fútbol del club carioca, y Marcelo Delgado, director deportivo de la entidad argentina, concretaron un habitual intercambio de camisetas en señal de cordialidad entre ambas instituciones.