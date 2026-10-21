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Los horarios y el cronograma completo del GP de Estados Unidos

La Fórmula 1 tendrá continuidad este fin de semana en el Circuito de las Américas con la presencia de Franco Colapinto en el equipo de Alpine.

Tras la victoria de Max Verstappen y el abandono de Franco Colapinto en Singapur, el campeonato de la Fórmula 1, que tiene como líder a Kimi Antonelli, se prepara para el Gran Premio de Estados Unidos que se correrá este fin de semana en el Circuito de las Américas. Conocé el cronograma completo.

F1: los horarios y el cronograma completo del GP de Estados Unidos

Viernes 23 de octubre

  • Práctica Libre 1: 14.30 horas
  • Práctica Libre 2: 18 horas

Sábado 24 de octubre

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  • Práctica Libre 3: 14.30 horas
  • Clasificación: 18 horas

Domingo 25 de octubre

  • Carrera: 17 horas

*Los horarios corresponden al huso horario de Argentina

Cómo es el circuito del GP de Estados Unidos

La Fórmula 1 corrió por primera vez en el Circuito de las Américas (COTA) en 2012, en el Gran Premio de Estados Unidos, y como era de esperar, más del 100.000 espectadores llenaron el circuito y presenciaron el último triunfo de Lewis Hamilton con McLaren antes de su fichaje por Mercedes en 2013. Las curvas del COTA tienen similitudes con las de otras pistas: las 3 y 6 se parecen a la recta de alta velocidad de Silverstone o las curvas S de Suzuka, mientras que las 12 a 15 imitan la sección del estadio de Hockenheim. Por otro lado, la subida que desemboca en la ancha curva 1 siempre ofrece emocionantes adelantamientos.

Longitud del circuito: 5,513 km.

Primer Gran Premio: 2012

Número de vueltas: 56

Distancia de carrera: 308,405 km.

Récord de vuelta: Charles Leclerc (2019) 1:36.169

Calendario completo de la Fórmula 1 2026

  • Gran Premio de Australia: del 6 al 8 de marzo - FINALIZADO
  • Gran Premio de China: del 13 al 15 de marzo - FINALIZADO
  • Gran Premio de Japón: del 27 al 29 de marzo - FINALIZADO
  • Gran Premio de Arabia Saudita: del 17 al 19 de abril - CANCELADO
  • Gran Premio de Miami: del 1° al 3 de mayo - FINALIZADO
  • Gran Premio de Canadá: del 22 al 24 de mayo - FINALIZADO
  • Gran Premio de Mónaco: del 5 al 7 de junio - FINALIZADO
  • Gran Premio de Barcelona: del 12 al 14 de junio - FINALIZADO
  • Gran Premio de Austria: del 26 al 28 de junio - FINALIZADO
  • Gran Premio de Gran Bretaña: del 3 al 5 de julio - FINALIZADO
  • Gran Premio de Bélgica: del 17 al 19 de julio - FINALIZADO
  • Gran Premio de Hungría: del 24 al 26 de julio - FINALIZADO
  • Gran Premio de Países Bajos: del 21 al 23 de agosto - FINALIZADO
  • Gran Premio de Italia: del 4 al 6 de septiembre - FINALIZADO
  • Gran Premio de España: del 11 al 13 de septiembre - FINALIZADO
  • Gran Premio de Azerbaiyán: del 24 al 26 de septiembre - FINALIZADO
  • Gran Premio de Malasia: del 2 al 4 de octubre - FINALIZADO
  • Gran Premio de Singapur: del 9 a 11 de octubre - FINALIZADO
  • Gran Premio de Estados Unidos: del 23 al 25 de octubre - PRÓXIMAMENTE
  • Gran Premio de México: del 30 de octubre al 1° de noviembre
  • Gran Premio de Brasil: del 6 al 8 de noviembre
  • Gran Premio de Las Vegas: del 19 al 21 de noviembre
  • Gran Premio de Qatar: del 27 al 29 de noviembre
  • Gran Premio de Abu Dhabi: del 4 al 6 de diciembre

FUENTE: TyC Sports

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