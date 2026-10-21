Los horarios y el cronograma completo del GP de Estados Unidos

Práctica Libre 3 : 14.30 horas

: 14.30 horas Clasificación: 18 horas

Domingo 25 de octubre

Carrera: 17 horas

*Los horarios corresponden al huso horario de Argentina

Cómo es el circuito del GP de Estados Unidos

La Fórmula 1 corrió por primera vez en el Circuito de las Américas (COTA) en 2012, en el Gran Premio de Estados Unidos, y como era de esperar, más del 100.000 espectadores llenaron el circuito y presenciaron el último triunfo de Lewis Hamilton con McLaren antes de su fichaje por Mercedes en 2013. Las curvas del COTA tienen similitudes con las de otras pistas: las 3 y 6 se parecen a la recta de alta velocidad de Silverstone o las curvas S de Suzuka, mientras que las 12 a 15 imitan la sección del estadio de Hockenheim. Por otro lado, la subida que desemboca en la ancha curva 1 siempre ofrece emocionantes adelantamientos.

Longitud del circuito: 5,513 km.

Primer Gran Premio: 2012

Número de vueltas: 56

Distancia de carrera: 308,405 km.

Récord de vuelta: Charles Leclerc (2019) 1:36.169

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