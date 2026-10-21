Los horarios y el cronograma completo del GP de Estados Unidos

FUENTE: TyC Sports
- Práctica Libre 3: 14.30 horas
- Clasificación: 18 horas
Domingo 25 de octubre
*Los horarios corresponden al huso horario de Argentina
Cómo es el circuito del GP de Estados Unidos
La Fórmula 1 corrió por primera vez en el Circuito de las Américas (COTA) en 2012, en el Gran Premio de Estados Unidos, y como era de esperar, más del 100.000 espectadores llenaron el circuito y presenciaron el último triunfo de Lewis Hamilton con McLaren antes de su fichaje por Mercedes en 2013. Las curvas del COTA tienen similitudes con las de otras pistas: las 3 y 6 se parecen a la recta de alta velocidad de Silverstone o las curvas S de Suzuka, mientras que las 12 a 15 imitan la sección del estadio de Hockenheim. Por otro lado, la subida que desemboca en la ancha curva 1 siempre ofrece emocionantes adelantamientos.
Longitud del circuito: 5,513 km.
Primer Gran Premio: 2012
Número de vueltas: 56
Distancia de carrera: 308,405 km.
Récord de vuelta: Charles Leclerc (2019) 1:36.169
Calendario completo de la Fórmula 1 2026
- Gran Premio de Australia: del 6 al 8 de marzo - FINALIZADO
- Gran Premio de China: del 13 al 15 de marzo - FINALIZADO
- Gran Premio de Japón: del 27 al 29 de marzo - FINALIZADO
- Gran Premio de Arabia Saudita: del 17 al 19 de abril - CANCELADO
- Gran Premio de Miami: del 1° al 3 de mayo - FINALIZADO
- Gran Premio de Canadá: del 22 al 24 de mayo - FINALIZADO
- Gran Premio de Mónaco: del 5 al 7 de junio - FINALIZADO
- Gran Premio de Barcelona: del 12 al 14 de junio - FINALIZADO
- Gran Premio de Austria: del 26 al 28 de junio - FINALIZADO
- Gran Premio de Gran Bretaña: del 3 al 5 de julio - FINALIZADO
- Gran Premio de Bélgica: del 17 al 19 de julio - FINALIZADO
- Gran Premio de Hungría: del 24 al 26 de julio - FINALIZADO
- Gran Premio de Países Bajos: del 21 al 23 de agosto - FINALIZADO
- Gran Premio de Italia: del 4 al 6 de septiembre - FINALIZADO
- Gran Premio de España: del 11 al 13 de septiembre - FINALIZADO
- Gran Premio de Azerbaiyán: del 24 al 26 de septiembre - FINALIZADO
- Gran Premio de Malasia: del 2 al 4 de octubre - FINALIZADO
- Gran Premio de Singapur: del 9 a 11 de octubre - FINALIZADO
- Gran Premio de Estados Unidos: del 23 al 25 de octubre - PRÓXIMAMENTE
- Gran Premio de México: del 30 de octubre al 1° de noviembre
- Gran Premio de Brasil: del 6 al 8 de noviembre
- Gran Premio de Las Vegas: del 19 al 21 de noviembre
- Gran Premio de Qatar: del 27 al 29 de noviembre
- Gran Premio de Abu Dhabi: del 4 al 6 de diciembre