El trágico siniestro vial que le costó la vida a un ciclista en Albardón sumó una prueba gráfica contundente. Un registro de cámaras de seguridad de la zona captó el instante exacto en que la imprudencia de un automovilista provocó el accidente en la esquina de calle Laprida y Arenales, desenlace que culminó este miércoles 21 de octubre con la muerte de Ricardo Antonio Tejada, de 55 años.
Los videos que muestran la imprudencia que le costó la vida a un ciclista
La víctima, Ricardo Antonio Tejada (55), falleció en el Hospital Rawson tras sufrir graves fracturas de cráneo cuando el automovilista Ramón Salvador Ruiz desplegó la puerta de su Peugeot 308 de manera intempestiva sobre la calle.