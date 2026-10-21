Los videos que muestran la imprudencia que le costó la vida a un ciclista

El hecho se registró durante la mañana del martes 20, a las 10:57 hs. Tejada, un conocido vecino de Campo Afuera, circulaba de norte a sur por Laprida a bordo de una bicicleta rodado 29. Al llegar a la intersección con Arenales, el conductor de un automóvil Peugeot 308 estacionado, identificado como Ramón Salvador Ruiz, abrió la puerta del rodado repentinamente y sin verificar el espejo retrovisor, interponiendo la estructura metálica en el trayecto de la bicicleta.

El impacto fue directo y la víctima salió despedida hacia la calzada. Tras el llamado al 911, efectivos de la Unidad Operativa Las Tapias se hicieron presentes para custodiar el lugar y entrevistar a la esposa del accidentado. Un móvil sanitario del 107 procedió al traslado inmediato de Tejada hasta el Hospital Dr. Guillermo Rawson.