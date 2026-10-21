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Los videos que muestran la imprudencia que le costó la vida a un ciclista

La víctima, Ricardo Antonio Tejada (55), falleció en el Hospital Rawson tras sufrir graves fracturas de cráneo cuando el automovilista Ramón Salvador Ruiz desplegó la puerta de su Peugeot 308 de manera intempestiva sobre la calle.

El trágico siniestro vial que le costó la vida a un ciclista en Albardón sumó una prueba gráfica contundente. Un registro de cámaras de seguridad de la zona captó el instante exacto en que la imprudencia de un automovilista provocó el accidente en la esquina de calle Laprida y Arenales, desenlace que culminó este miércoles 21 de octubre con la muerte de Ricardo Antonio Tejada, de 55 años.

El hecho se registró durante la mañana del martes 20, a las 10:57 hs. Tejada, un conocido vecino de Campo Afuera, circulaba de norte a sur por Laprida a bordo de una bicicleta rodado 29. Al llegar a la intersección con Arenales, el conductor de un automóvil Peugeot 308 estacionado, identificado como Ramón Salvador Ruiz, abrió la puerta del rodado repentinamente y sin verificar el espejo retrovisor, interponiendo la estructura metálica en el trayecto de la bicicleta.

El impacto fue directo y la víctima salió despedida hacia la calzada. Tras el llamado al 911, efectivos de la Unidad Operativa Las Tapias se hicieron presentes para custodiar el lugar y entrevistar a la esposa del accidentado. Un móvil sanitario del 107 procedió al traslado inmediato de Tejada hasta el Hospital Dr. Guillermo Rawson.

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El ciclista ingresó a la guardia médica en estado de inconsciencia y con una profunda herida en el cuero cabelludo. Con el correr de las horas, los profesionales lo derivaron a la Sala de Terapia Intensiva, donde permaneció bajo coma farmacológico, entubado y con diagnóstico de múltiples fracturas de cráneo. Tras horas de agonía, la guardia médica confirmó su deceso en las primeras horas de este miércoles. La UFI Delitos Especiales trabaja con la secuencia fílmica para imputar formalmente al conductor del automóvil.

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