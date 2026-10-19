Boca llegó a Brasil para su cruce con Vasco da Gama

Una multitud de hinchas de Boca le brindó todo su aliento en la previa del partido más importante del año para los dirigidos por el “Vasco” Arruabarrena en su llegada al hotel de concentración en Río de Janeiro. Los protagonistas respondieron con firmas de autógrafos y fotografías, siendo Miguel Merentiel y Leandro Paredes los más ovacionados por el público en el lugar.

La recuperación exprés de Paredes

El referente y capitán del equipo mostró señales positivas en la rehabilitación del desgarro sufrido hace apenas 11 días en Córdoba, durante el choque contra Instituto.

Si bien los informes médicos estipulan un parate de al menos tres semanas debido a la gravedad de la lesión, la jerarquía del rival, la obligación de revertir el resultado adverso de la ida y el peso futbolístico que tiene el mediocampista dentro del once titular alimentan las posibilidades de que sea de la partida ante el Vasco da Gama en el Maracaná.

En caso de responder favorablemente en el calentamiento previo al encuentro, el cuerpo técnico evalúa darle minutos, ya sea desde el arranque o como una alternativa determinante desde el banco de suplentes.