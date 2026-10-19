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Boca llegó a Brasil para su cruce con Vasco da Gama

Boca jugará este martes, desde las 21.30, ante Vasco da Gama por la revancha de la Sudamericana. La ida fue 1-0 para los brasileños.

Boca ya se encuentra concentrado en Brasil de cara al partido de vuelta por las semifinales de la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama, programado para este martes, 21:30 (hora argentina), en el estadio Maracaná.

La delegación "Xeneize" pisó territorio brasileño en las últimas horas de la noche del domingo, encabezada por el presidente de la institución, Juan Román Riquelme.

La decisión del cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena fue que la totalidad del plantel profesional viaje al país vecino, incluyendo a aquellos futbolistas que no serán parte del encuentro por sus lesiones como Agustín Marchesín, Adam Bareiro, Tomás Belmonte y Tomás Aranda.

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Una multitud de hinchas de Boca le brindó todo su aliento en la previa del partido más importante del año para los dirigidos por el “Vasco” Arruabarrena en su llegada al hotel de concentración en Río de Janeiro. Los protagonistas respondieron con firmas de autógrafos y fotografías, siendo Miguel Merentiel y Leandro Paredes los más ovacionados por el público en el lugar.

La recuperación exprés de Paredes

El referente y capitán del equipo mostró señales positivas en la rehabilitación del desgarro sufrido hace apenas 11 días en Córdoba, durante el choque contra Instituto.

Si bien los informes médicos estipulan un parate de al menos tres semanas debido a la gravedad de la lesión, la jerarquía del rival, la obligación de revertir el resultado adverso de la ida y el peso futbolístico que tiene el mediocampista dentro del once titular alimentan las posibilidades de que sea de la partida ante el Vasco da Gama en el Maracaná.

En caso de responder favorablemente en el calentamiento previo al encuentro, el cuerpo técnico evalúa darle minutos, ya sea desde el arranque o como una alternativa determinante desde el banco de suplentes.

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