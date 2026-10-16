Boca lo dio vuelta ante Talleres y quedó como único líder de la tabla anual

GOLAZO DE GALARZA PARA EL 1-0 DE TALLERES



El mediocampista de la T sacó un tremendo derechazo para abrir el marcador ante Boca.



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La respuesta de Boca llegó rápidamente. A los 18 minutos, el conjunto local recuperó la pelota en campo rival y Miguel Merentiel definió con un derechazo cruzado para establecer el empate. El gol cambió el desarrollo del encuentro y permitió que el Xeneize comenzara a manejar más la pelota y a generar situaciones de peligro.

Boca tuvo oportunidades para pasar al frente antes del descanso, aunque Talleres también estuvo cerca de recuperar la ventaja. Sobre el cierre de la primera etapa, Agustín Álvarez Martínez remató y la pelota terminó impactando en el palo.

El partido se resolvió apenas comenzado el complemento. A los cuatro minutos, Leonel Flores protagonizó una gran acción individual: avanzó desde el sector izquierdo hacia el centro y sacó un remate preciso al segundo palo de Ezequiel Unsain para marcar el 2-1.

RÁPIDAMENTE, MERENTIEL LO EMPATÓ PARA BOCA



La Bestia abrió el pie y definió muy bien ante Unsain para poner el 1-1 ante Talleres.



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Con la ventaja, Boca intentó sostener el control frente a un Talleres que necesitaba sumar para salir del último lugar de la Zona A. El conjunto cordobés buscó reaccionar, pero no logró revertir el resultado y se fue de la Bombonera con otra derrota.

GRAN DEFINICIÓN DE FLORES PARA EL 2-1 DE BOCA



El juvenil abrió el pie y metió un gran gol para dar vuelta el encuentro ante Talleres.



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El triunfo le permitió al Xeneize alcanzar los 54 puntos en la tabla anual y quedar como único líder, dos unidades por encima de Independiente Rivadavia, que suma 52. Con la jornada todavía por completarse, Boca quedó bien posicionado en la pelea por un lugar en la Copa Libertadores 2027.

En la Zona A del Torneo Clausura, en tanto, llegó a los 24 puntos y se ubica segundo, detrás de Instituto, que lidera con 29 unidades.

Talleres atraviesa una realidad muy diferente. Con apenas nueve puntos, continúa último en su zona y necesita sumar en las próximas fechas para intentar salir del fondo de la tabla.

Lo que viene para Boca y Talleres

Boca visitará a Independiente el domingo 25, desde las 17, por la fecha 14 del Torneo Clausura. Talleres, por su parte, recibirá a Defensa y Justicia el sábado 24, también a las 17, con la obligación de buscar una recuperación.