"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Talleres

Boca lo dio vuelta ante Talleres y quedó como único líder de la tabla anual

El Xeneize ganó 2-1 en la Bombonera por la fecha 13 del Torneo Clausura. Miguel Merentiel y Leonel Flores marcaron para el equipo de Rodolfo Arruabarrena, que llegó a los 54 puntos en la tabla anual y quedó segundo en la Zo

Boca Juniors consiguió una victoria clave ante Talleres por 2-1 en la Bombonera, por la fecha 13 del Torneo Clausura.

El Xeneize empezó en desventaja, reaccionó a tiempo y dio vuelta el resultado para quedar como único líder de la tabla anual, una posición importante en la pelea por la clasificación a la Copa Libertadores 2027.

El equipo cordobés golpeó primero. A los 11 minutos del primer tiempo, Matías Galarza sacó un potente remate desde afuera del área que sorprendió a la defensa local y puso el 1-0 para la visita.

Te puede interesar...

La respuesta de Boca llegó rápidamente. A los 18 minutos, el conjunto local recuperó la pelota en campo rival y Miguel Merentiel definió con un derechazo cruzado para establecer el empate. El gol cambió el desarrollo del encuentro y permitió que el Xeneize comenzara a manejar más la pelota y a generar situaciones de peligro.

Boca tuvo oportunidades para pasar al frente antes del descanso, aunque Talleres también estuvo cerca de recuperar la ventaja. Sobre el cierre de la primera etapa, Agustín Álvarez Martínez remató y la pelota terminó impactando en el palo.

El partido se resolvió apenas comenzado el complemento. A los cuatro minutos, Leonel Flores protagonizó una gran acción individual: avanzó desde el sector izquierdo hacia el centro y sacó un remate preciso al segundo palo de Ezequiel Unsain para marcar el 2-1.

Con la ventaja, Boca intentó sostener el control frente a un Talleres que necesitaba sumar para salir del último lugar de la Zona A. El conjunto cordobés buscó reaccionar, pero no logró revertir el resultado y se fue de la Bombonera con otra derrota.

El triunfo le permitió al Xeneize alcanzar los 54 puntos en la tabla anual y quedar como único líder, dos unidades por encima de Independiente Rivadavia, que suma 52. Con la jornada todavía por completarse, Boca quedó bien posicionado en la pelea por un lugar en la Copa Libertadores 2027.

En la Zona A del Torneo Clausura, en tanto, llegó a los 24 puntos y se ubica segundo, detrás de Instituto, que lidera con 29 unidades.

Talleres atraviesa una realidad muy diferente. Con apenas nueve puntos, continúa último en su zona y necesita sumar en las próximas fechas para intentar salir del fondo de la tabla.

Lo que viene para Boca y Talleres

Boca visitará a Independiente el domingo 25, desde las 17, por la fecha 14 del Torneo Clausura. Talleres, por su parte, recibirá a Defensa y Justicia el sábado 24, también a las 17, con la obligación de buscar una recuperación.

Temas

Te puede interesar