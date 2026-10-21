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El dólar blue bajó este miércoles: a cuánto cerró en San Juan

El dólar blue cayó $5 este miércoles en CABA, mientras que en San Juan se mantuvo estable respecto a la jornada previa.

El dólar blue este miércoles revirtió la suba inicial, perdió $ 5 y quedó a $ 1545 para la compra y $ 1565 para la venta, en el tercer día hábil de la semana, en CABA. En tanto que en San Juan, se mantuvo estable respecto a la jornada previa y se negoció a $1.590 para la venta y a $1.530 para la compra.

La divisa se ubica $ 5 por encima del valor al que cerró septiembre ($ 1540), mes durante el que sumó $ 15. En tanto, se ubica $ 65 por encima del valor al que concluyó 2025 ($ 1480).

Por su parte, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo cotiza a $ 2008,50 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones.

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El dólar mayorista se ubica en $ 1541,90 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1941,44.

La brecha entre el blue y el oficial es de 1,29%.

Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación.

De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde 2025, cuando se abandonó el cepo, durante octubre los topes se actualizan teniendo en cuenta el 1,7% correspondiente al dato del IPC de agosto.

Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre de 2025. El martes la entidad adquirió $ 103 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). En lo que va del mes, acumula compras por u$s 1103 millones, cifra que supera al total de los dos últimos meses.

En total, las reservas internacionales totales se ubican en u$s 50.244 millones.

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