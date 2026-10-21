Qué es la ameba "come cerebros"

Los síntomas de la infección

Según diversos informes, las amebas se alimentan normalmente de bacterias que encuentran en el agua y en el suelo, pero, en ciertas ocasiones, logran introducirse en el cuerpo humano a través de la nariz de una persona, lo cual puede suceder al nadar, bucear o al limpiarse la nariz con agua contaminada. Desde allí, la Naegleria fowleri penetra en el cerebro a través del nervio olfatorio, el primer nervio craneal, responsable del sentido del olfato.

En tanto, el período de incubación, es decir, el tiempo que transcurre desde la infección hasta la aparición de los síntomas, oscila entre tres y catorce días, las personas infectadas presentan fiebre, náuseas, vómitos y dolor de cabeza y luego pueden aparecer trastornos sensoriales y motores.

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Luego se produce la denominada "meningoencefalitis hemorrágica necrotizante", una inflación del cerebro que destruye el tejido cerebral, los afectados entran en coma y, en la mayoría de los casos, fallecen. Según los CDC, la infección por Naegleria fowleri solo es posible a través de la nariz, ya que, no se produce transmisión por gotículas ni aerosoles a través del aire y tomar agua contaminada tampoco supone ningún peligro, al menos en lo que respecta a la infección por la ameba "come cerebros".

Una vez producida la infección, ¿cómo debe tratarse?

Los especialistas recomiendan que si tras bañarse en un lago de aguas cálidas, una persona sufre dolor de cabeza, tiene rigidez en el cuello, fiebre y vómitos, debe acudir al médico de inmediato porque puede estar padeciendo la meningoencefalitis amebiana primaria (MAP), la cual se trata con una combinación de medicamentos.

Si bien algunos medicamentos se usaron con éxito en el tratamiento de pacientes que sobrevivieron, la MAP es tan poco frecuente que, una vez que se manifiesta, la enfermedad avanza con tanta rapidez que podría resultar difícil encontrar tratamientos eficaces.