Boca buscará cortar una mala racha de finales perdidas

En aquella época, el equipo de La Ribera se floreaba y se había acostumbrado a ganar títulos internacionales. Entre el 2000 y el 2008 levantó el trofeo en la Copa Libertadores del 2000, 2001, 2003 y 2007, además de la Copa Sudamericana 2004 y 2005, la Copa Intercontinental 2000 y 2003 y la Recopa Sudamericana 2006 y 2008.

Sin embargo, a partir de allí comenzó una dura sequía para Boca, que además enlazó tres derrotas consecutivas en finales internacionales, todas ellas en Copa Libertadores.

La primera de estas caídas fue en el 2012, cuando el "Xeneize" fue superado con un global de 3-1 por el Corinthians de Brasil.

Seis años después, en el 2018, Boca sufrió una de las derrotas más dolorosas de su historia, al caer con un global de 5-3 ante su clásico rival, River. El partido de ida, que fue en "La Bombonera", terminó igualado 2-2. La vuelta, que se debía disputar en el Estadio Monumental, finalmente se llevó a cabo en Madrid y el "Millonario" se impuso por 3-1 en el tiempo extra.

La última final continental de Boca se dio en la Copa Libertadores 2023. Pese a estirar la ilusión hasta el tiempo extra, el Fluminense de Brasil se quedó con la victoria por 2-1 y conquistó por primera vez el torneo de clubes más importante de América.