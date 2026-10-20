Boca venció 3-1 a Vasco Da Gama y pasó a la final

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena afronta la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 con la obligación de remontar el 0-1 sufrido en la Bombonera. Para este duelo decisivo, el Xeneize no contará desde el arranque con su capitán y referente, Leandro Paredes.

El conjunto de la Ribera llega a Brasil impulsado por su presente en el ámbito local. Tras vencer 2-1 a Talleres por el Torneo Clausura, se mantiene en lo más alto de la Tabla Anual y recuperó confianza de cara a un compromiso clave para sus aspiraciones internacionales.

Boca necesita ganar por al menos un gol para igualar la serie y forzar los penales, mientras que una victoria por dos o más tantos le permitirá clasificarse directamente a la final, que se juega en Barranquilla.

En cuanto al equipo, Arruabarrena eligió a Rodrigo Battaglia para ocupar el lugar de Paredes en el mediocampo. Además, el entrenador recupera alternativas importantes en ataque con los regresos de Miguel Merentiel y Sebastián Villa, dos nombres que buscarán aportar su desequilibrio en una noche en la que Boca necesita ser efectivo.

FORMACIONES

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Vasco da Gama: Léo Jardim; Paulo Henrique, Robert Renan, Alan Saldivia, Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes, David Correa, Alan Lescano, Adson; y Bruno Duarte. DT: Pedro Emanuel.