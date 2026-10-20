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Boca venció 3-1 a Vasco Da Gama y pasó a la final

El capitán y referente, que llegó con tan solo 11 días de recuperación de su desgarro, probó de afuera y sacó un bombazo para darle la clasificación al Xeneize.

Boca salió bien y metió al Vasco da Gama dentro de su área. Un corner desde la izquierda de Lautaro Blanco encontró a Di Lollo, que le ganó el duelo aéreo a Santiago Sosa y puso el 1-0 para Boca cuando tan solo iban tres minutos del primer tiempo.

¡Gooooool! Vasco da Gama 0, Boca Juniors 2. Miguel Merentiel (Boca Juniors) remate con la diestra desde fuera del área.

Este martes, Boca visita a Vasco da Gama en el estadio Maracaná con el objetivo de revertir la serie y meterse en una nueva final internacional.

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El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena afronta la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 con la obligación de remontar el 0-1 sufrido en la Bombonera. Para este duelo decisivo, el Xeneize no contará desde el arranque con su capitán y referente, Leandro Paredes.

El conjunto de la Ribera llega a Brasil impulsado por su presente en el ámbito local. Tras vencer 2-1 a Talleres por el Torneo Clausura, se mantiene en lo más alto de la Tabla Anual y recuperó confianza de cara a un compromiso clave para sus aspiraciones internacionales.

Boca necesita ganar por al menos un gol para igualar la serie y forzar los penales, mientras que una victoria por dos o más tantos le permitirá clasificarse directamente a la final, que se juega en Barranquilla.

En cuanto al equipo, Arruabarrena eligió a Rodrigo Battaglia para ocupar el lugar de Paredes en el mediocampo. Además, el entrenador recupera alternativas importantes en ataque con los regresos de Miguel Merentiel y Sebastián Villa, dos nombres que buscarán aportar su desequilibrio en una noche en la que Boca necesita ser efectivo.

FORMACIONES

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Vasco da Gama: Léo Jardim; Paulo Henrique, Robert Renan, Alan Saldivia, Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes, David Correa, Alan Lescano, Adson; y Bruno Duarte. DT: Pedro Emanuel.

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