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Caso Comastri: uno de los delincuentes participó del robo y abuso a una familia

Un avance crucial en la causa por el violento asalto al ciclista Carlos "Pollo" Comastri derivó en la detención de cinco personas y reveló un trasfondo de extrema gravedad.

La investigación llevada adelante por la UFI Delitos contra la Propiedad tras el brutal asalto al ciclista Carlos “Pollo” Comastri en Rivadavia tomó un giro al confirmarse el perfil de los sospechosos. La Justicia concretó la detención de cinco personas y reveló que uno de los delincuentes —un menor de edad que integraba la banda— participó del atroz robo y abuso sexual contra una familia en Concepción.

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La fiscal coordinadora Claudia Salica brindó precisiones sobre el operativo tras una serie de allanamientos desplegados en Rawson, Pocito y Rivadavia. Según detalló la funcionaria, el adolescente aprehendido arrastra un frondoso prontuario criminal y tuvo intervención directa en el salvaje hecho registrado el 16 de mayo de 2026, donde delincuentes irrumpieron en una vivienda, maniataron a los presentes y atacaron sexualmente a la propietaria y a su hija de 13 años.

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En el caso Comastri, el menor actuaba de forma articulada con cuatro adultos —Daniel Alejandro Cortez, Omar Fermín López, Isaías Joel González y Axel Emanuel Cristofoletti Quintero—, quienes cayeron tras el seguimiento de las cámaras de seguridad. Los registros fílmicos permitieron identificar una camioneta Renault Trafic blanca y un auto Peugeot 206 champagne utilizados para la logística del golpe en calle Meglioli.

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron barretas de hierro, precintos, pasamontañas y teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes tecnológicos. La causa se instruye provisoriamente bajo la carátula de robo agravado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en poblado y en banda, mientras que el deportista agredido evoluciona favorablemente de la fractura de cráneo que le provocaron para exigirle un supuesto botín de 500.000 dólares.

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