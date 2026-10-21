La investigación llevada adelante por la UFI Delitos contra la Propiedad tras el brutal asalto al ciclista Carlos “Pollo” Comastri en Rivadavia tomó un giro al confirmarse el perfil de los sospechosos. La Justicia concretó la detención de cinco personas y reveló que uno de los delincuentes —un menor de edad que integraba la banda— participó del atroz robo y abuso sexual contra una familia en Concepción.
Caso Comastri: uno de los delincuentes participó del robo y abuso a una familia
Un avance crucial en la causa por el violento asalto al ciclista Carlos "Pollo" Comastri derivó en la detención de cinco personas y reveló un trasfondo de extrema gravedad.