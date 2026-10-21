Caso Comastri: uno de los delincuentes participó del robo y abuso a una familia

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En el caso Comastri, el menor actuaba de forma articulada con cuatro adultos —Daniel Alejandro Cortez, Omar Fermín López, Isaías Joel González y Axel Emanuel Cristofoletti Quintero—, quienes cayeron tras el seguimiento de las cámaras de seguridad. Los registros fílmicos permitieron identificar una camioneta Renault Trafic blanca y un auto Peugeot 206 champagne utilizados para la logística del golpe en calle Meglioli.

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron barretas de hierro, precintos, pasamontañas y teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes tecnológicos. La causa se instruye provisoriamente bajo la carátula de robo agravado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en poblado y en banda, mientras que el deportista agredido evoluciona favorablemente de la fractura de cráneo que le provocaron para exigirle un supuesto botín de 500.000 dólares.