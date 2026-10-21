El Ministerio de Educación de la Provincia anunció la apertura de un periodo de inscripción destinado a cubrir los cupos remanentes del programa educativo Plan FinEs II. La iniciativa está dirigida a personas de 22 años en adelante que hayan completado y aprobado el Ciclo Básico bajo cualquier normativa escolar anterior y que tengan como objetivo terminar sus estudios secundarios.
Plan FinEs II: abren cupos para finalizar la secundaria en San Juan
El Ministerio de Educación de San Juan habilitó una nueva convocatoria presencial para cubrir las vacantes disponibles del Plan FinEs II en nueve departamentos.