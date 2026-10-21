Plan FinEs II: abren cupos para finalizar la secundaria en San Juan

El trámite debe realizarse de manera presencial en los Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS) asignados en nueve departamentos de la provincia: Rivadavia, Rawson, Chimbas, Albardón, Capital, Santa Lucía, Pocito y 25 de Mayo. Las sedes abrirán sus puertas de forma exclusiva este miércoles 21 y jueves 22 de octubre, en el turno nocturno de 20:00 a 22:00 hs.

Para efectivizar el registro, los aspirantes deberán concurrir con la documentación personal requerida: fotocopia del DNI, partida de nacimiento, constancia de CUIL y una copia foliada del Libro Matriz, la cual debe solicitarse previamente en la institución escolar donde cursaron sus estudios iniciales.