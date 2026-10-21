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Plan FinEs II: abren cupos para finalizar la secundaria en San Juan

El Ministerio de Educación de San Juan habilitó una nueva convocatoria presencial para cubrir las vacantes disponibles del Plan FinEs II en nueve departamentos.

El Ministerio de Educación de la Provincia anunció la apertura de un periodo de inscripción destinado a cubrir los cupos remanentes del programa educativo Plan FinEs II. La iniciativa está dirigida a personas de 22 años en adelante que hayan completado y aprobado el Ciclo Básico bajo cualquier normativa escolar anterior y que tengan como objetivo terminar sus estudios secundarios.

El trámite debe realizarse de manera presencial en los Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS) asignados en nueve departamentos de la provincia: Rivadavia, Rawson, Chimbas, Albardón, Capital, Santa Lucía, Pocito y 25 de Mayo. Las sedes abrirán sus puertas de forma exclusiva este miércoles 21 y jueves 22 de octubre, en el turno nocturno de 20:00 a 22:00 hs.

Para efectivizar el registro, los aspirantes deberán concurrir con la documentación personal requerida: fotocopia del DNI, partida de nacimiento, constancia de CUIL y una copia foliada del Libro Matriz, la cual debe solicitarse previamente en la institución escolar donde cursaron sus estudios iniciales.

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La asignación de los bancos se realizará por orden de llegada hasta agotar la disponibilidad operativa de cada establecimiento educacional participante, con el objetivo de facilitar el reintegro de los adultos al sistema educativo formal.

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