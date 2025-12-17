París recibió a más de 70 líderes mundiales para la conferencia anual organizada por el Foro Económico Internacional de las Américas (IEFA), un evento de primer nivel que reúne a los principales responsables de la toma de decisiones en los ámbitos económico, financiero y político para abordar los desafíos globales más importantes de la actualidad, como las finanzas sostenibles, la inteligencia artificial, la soberanía industrial, la transición energética y la cooperación internacional.
Manzano en la Conferencia de París: "Argentina tiene lo que el mundo necesita"
El empresario argentino fue uno de los disertantes de la Conferencia anual de Líderes de las Américas. "El gobierno nacional está haciendo todo lo que puede para atraer la inversión", dijo Manzano.