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Balerdi sufrió un desgarro y quedó afuera del Mundial

El defensor del Olympique de Marsella sufrió una lesión muscular en el sóleo derecho y Lionel Scaloni deberá definir a su reemplazante.

La Selección argentina sufrió un golpe inesperado a pocos días del debut en el Mundial 2026: Leonardo Balerdi quedó desafectado de la lista de convocados por lesión y no podrá disputar la Copa del Mundo.

El defensor del Olympique de Marsella sufrió una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha durante el último entrenamiento del equipo nacional, en la previa del amistoso ante Honduras, y los estudios posteriores confirmaron que no llegará en condiciones físicas para el certamen.

A través de sus canales oficiales, la Selección argentina confirmó la baja del zaguero: “El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo”.

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La noticia representa un duro revés para Scaloni, ya que Balerdi se había ganado un lugar entre los 26 convocados luego de una muy buena temporada en Francia y aparecía como una alternativa importante en la zaga central, sobre todo en un contexto en el que el cuerpo técnico también sigue de cerca la evolución física de otros futbolistas.

El ex Boca, de 27 años, venía de sumar continuidad en el ciclo y había sido titular en tres partidos de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial: ante Perú, Chile y Ecuador. En total, acumula 11 presencias con la camiseta argentina.

Ahora, el entrenador campeón del mundo deberá resolver quién ocupará su lugar en la lista definitiva. Según trascendió, el reemplazante saldrá de la prelista de 55 futbolistas, con Marcos Senesi como uno de los nombres que se perfila entre las principales alternativas.

FUENTE: Noticias Argentinas

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