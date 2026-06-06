Balerdi sufrió un desgarro y quedó afuera del Mundial

La noticia representa un duro revés para Scaloni, ya que Balerdi se había ganado un lugar entre los 26 convocados luego de una muy buena temporada en Francia y aparecía como una alternativa importante en la zaga central, sobre todo en un contexto en el que el cuerpo técnico también sigue de cerca la evolución física de otros futbolistas.

El ex Boca, de 27 años, venía de sumar continuidad en el ciclo y había sido titular en tres partidos de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial: ante Perú, Chile y Ecuador. En total, acumula 11 presencias con la camiseta argentina.

Ahora, el entrenador campeón del mundo deberá resolver quién ocupará su lugar en la lista definitiva. Según trascendió, el reemplazante saldrá de la prelista de 55 futbolistas, con Marcos Senesi como uno de los nombres que se perfila entre las principales alternativas.