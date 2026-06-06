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La insólita prohibición de la FIFA para los hinchas en el Mundial

En medio de las altas temperaturas, la FIFA no le permitirá a los hinchas ingresar con botellas de agua a los estadios en Estados Unidos, Canadá y México.

A menos de una semana del inicio de un nuevo Mundial, la FIFA dio marcha atrás con su normativa original y, según el medio deportivo The Athletic, prohibió explícitamente el acceso de los hinchas con botellas de agua reutilizables a los estadios durante la competición que tendrá lugar en Estados Unidos, Canadá y México.

Mientras el ente máximo del deporte más popular del planeta se excusa en que la determinación está basada en diversos factores de seguridad, como el de evitar posibles lesiones de los futbolistas si cualquier tipo de elemento es lanzado desde las tribunas al campo de juego, la insólita medida despertó el malestar del público en redes sociales. No solo eso, sino que también habría generado polémica puertas adentro en la FIFA, ya que la nueva política estaría muy influenciada por motivos comerciales, según The Athletic.

Ante la imposibilidad de poder llevar sus propias botellas y recargarlas en los recintos deportivos, los hinchas no tendrán más alternativa que comprar las bebidas de la marca Coca-Cola, uno de los principales sponsors de la competición, que serán las únicas que se comercializarán dentro de cada sede. Si bien aún se desconoce el valor oficial, en el Mundial de Clubes del año pasado, en el cual no se impuso esta proscripción, cada agua costaba entre cuatro y seis dólares.

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La nueva prohibición también recibió críticas desde el ámbito político. Olivia Chow, la alcaldesa de Toronto, ciudad que será anfitriona de seis encuentros de la próxima cita máxima, calificó la medida como una "pura maniobra para ganar dinero" y sugirió que la entidad presidida por Gianni Infantino debería ofrecer botellas de agua gratuitas a los espectadores. En la misma línea, el concejal de la ciudad canadiense, Josh Matlow, aseguró: “La salud y la seguridad públicas son mucho más importantes que la restricción impuesta por la FIFA a los aficionados para comprar productos Coca-Cola. Le pediré al Ayuntamiento que se oponga a esta última exigencia codiciosa e irrazonable”.

Además del presunto ‘negocio’ camuflado detrás de esta decisión, las altas temperaturas son otro foco a tener en cuenta. El evento se desarrollará en pleno verano estadounidense y, en algunas sedes como Miami, Houston, Atlanta y Dallas, se pronostica un calor extremo.

Lo cierto es que la nueva disposición adoptada por el ente máximo es incongruente con otras de sus reglamentaciones, por ejemplo, la impopular pausa de hidratación, la cual tendrá lugar en todos y cada uno de los partidos del Mundial. Mientras la FIFA entiende que el agua es esencial para los jugadores, parece que para los hinchas no lo es tanto.

Vale la pena destacar que la federación con más países miembros del planeta cambió en varias oportunidades su postura en relación a este tema. En un principio, los aficionados iban a tener permitido ingresar con sus propias botellas; a mediados de mayo, la normativa se limitó solo a los encuentros en los que se pronostiquen altas temperaturas y ahora esta alternativa quedó totalmente vedada.

FUENTE: TyC Sports

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