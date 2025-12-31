Faustino Oro y Candela Francisco completaron un buen Mundial

Oro había concluido el Mundial de 2024 con 2371 puntos ELO (sistema de puntuación que mide la fuerza relativa de un jugador en comparación a otros), pero este año consiguió hacerlo con 2673, mostrando un aumento de más de 300 unidades en dicho periodo.

Vale la pena remarcar que el pasado lunes, el joven ajedrecista superó con autoridad al estadounidense Levon Aronian, actual número 20 del ranking mundial, y dio un batacazo sobre la mesa a pesar de su corta edad.

Arjun Erigaisi, Fabiano Caruana, Magnus Carlsen y Nodirbek Abdusattoroy fueron los hombres clasificados a las semifinales de la cita mundialista y que se batirán a duelo por el tan ansiado título.

Candela Francisco

Por otro lado, Candela Francisco mostró su calidad en la rama femenina tras alcanzar la posición 50° con 8 puntos y conseguir una valiosa victoria frente a Lei Tingjie, segunda preclasificada, en la primera jornada.

No obstante, este martes fue un poco más duro y se llevó cuatro caídas de manera consecutiva. Si bien la pilarense se impuso contra Mariya Muzychuk, ex campeona mundial, no pudo mantener su buen nivel para vencer a Anna Muzychuk, Jiner Zhu, Diana Khafizova y Davaademberel Nomin-Erdene.

En tanto, la próxima ganadora del Mundial estará en manos de Bibisara Assaubayeva, Anna Muzychuk, Eline Roebers o Jiner Zhu.