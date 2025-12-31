Estos son los diez futbolistas argentinos más valiosos del mundo

Uno de los grandes impactos del ranking es Nico Paz, con apenas 21 años y una cotización de 65 millones de euros, tras su explosión en el Como. Su crecimiento meteórico lo posiciona como una de las joyas con mayor proyección del fútbol europeo. En defensa, Cristian Romero (60 millones) se mantiene como uno de los centrales más valorados del mundo, sosteniendo su estatus en el Tottenham.

El recambio generacional también se refleja en nombres como Franco Mastantuono (50 millones), Alejandro Garnacho (45 millones) y Giuliano Simeone (40 millones), todos menores de 23 años y con protagonismo creciente en clubes de primera línea. A ellos se suman Lisandro Martínez, Matías Soulé y Santiago Castro, cada uno con un valor de 35 millones, consolidándose en contextos competitivos.

Más abajo, pero con cotizaciones muy relevantes, aparecen futbolistas que sostienen regularidad en ligas top: Alan Varela (32 millones), Exequiel Palacios (30 millones) y Valentín Barco (25 millones), entre otros. El listado también incluye delanteros con presente europeo como Taty Castellanos (25 millones) y jóvenes en pleno desarrollo como Máximo Perrone y Joaquín Panichelli.

El cierre del top 25 muestra una franja muy pareja en torno a los 20 millones de euros, con nombres ya instalados en el fútbol internacional como Nico González, Marcos Senesi, José Manuel López, Leonardo Balerdi, Facundo Medina y Thiago Almada.

El mapa deja una conclusión clara: Argentina no solo sigue exportando talento, sino que también mantiene una base sólida de futbolistas con alto valor de mercado, mezcla de campeones, titulares en grandes equipos y promesas con futuro inmediato.

Los 25 futbolistas argentinos más valiosos del mundo